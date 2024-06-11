تفاصيل صدام "التبديل" بين محمد صلاح وحسام حسن

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز: "أثناء التبديل رفض محمد صلاح الخروج وصمم على استكمال المباراة فتراجع حسام حسن عن التبديل وأعاد مصطفى فتحي إلى دكة البدلاء مرة أخرى".

وتابع أن حسام حسن طلب من صلاح أكثر من مرة الخروج لاستكمال التبديل ولكن صلاح انفعل وصمم على الاستمرار ووضع الجهاز الفني في حرج كبير واضطر إلى استمرار صلاح لعدم افتعال أزمة داخل الملعب.

وأضاف أن عقب المباراة تحدث حسام حسن ومحمد صلاح معًا وانفعل الثنائي أثناء الحديث ووجه حسام حسن اللوم على محمد صلاح قائلًا: "زيك زي باقي اللاعبين انت مش أحسن من حد عشان ترفض تتغير أنت ليه مصمم تخلي شكلنا وحش".

ورد صلاح على حسام حسن قائلًا: " انت اللي عايز تخلي شكلي وحش أمام الجميع وعايز تقلل مني على الرغم أن مفيش أي مدير فني قبلك عمل كدة أنا هطلع لما أكون سلبي".

وأردف، "إبراهيم حسن مدير المنتخب تدخل لتهدئة الأمور بين صلاح وحسام حسن واتفق على توضيح الأمر للإعلام ان كان هناك إصابة لصلاح وطلب التغيير ولكن شعر بتحسن وطلب الاستمرار وذلك لحفظ ماء الوجه أمام الجميع".

وأتم بأن حسام حسن غاضب بشدة مما حدث خاصة وأن هذه التصرفات لا تصدر من نجم كبير مثل صلاح وقائد المنتخب ونفس الأمر صلاح الذي يشعر بأن حسام حسن يريد التقليل منه.