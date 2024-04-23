العهد اللبناني يهزم النهضة العُماني ويتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي
تأهل العهد اللبناني لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي بتعادله 2-2 مع مضيفه النهضة العُماني في إياب نهائي غرب القارة، اليوم الثلاثاء، مستفيدًا من فوزه 3-2 في مجموع المباراتين.
وكان العهد قد حقق الفوز 1-صفر في مباراة الذهاب، يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب كربلاء الدولي في العراق.
ويلعب العهد مع الفائز من نهائي المناطق الذي يجمع بين أبديش عطا من قرغيزستان وسنترال كوست مارينرز الأسترالي، غدًا الأربعاء.
افتتح النهضة التسجيل في الدقيقة 53 بعد مجهود فردي مميز من صلاح اليحيائي الذي راوغ الدفاع وتوغل من يسار منطقة الجزاء ليمرر إلى عمر المالكي الذي سدد في الشباك من مدى قريب.
لكن العهد أدرك التعادل في الدقيقة 82 عبر الإسكتلندي لي إروين الذي تلقى تمريرة عرضية من علي الحاج ليسدد بقوة مباشرة في الشباك.
وقبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجل إروين الهدف الثاني للعهد.
ثم عاد الفريق العُماني ليعدل النتيجة بتسديدة من مدى قريب عبر والتر بواليا.