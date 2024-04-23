العهد اللبناني يهزم النهضة العُماني ويتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

تأهل العهد اللبناني لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي بتعادله 2-2 مع مضيفه النهضة العُماني في إياب نهائي غرب القارة، اليوم الثلاثاء، مستفيدًا من فوزه 3-2 في مجموع المباراتين.

وكان العهد قد حقق الفوز 1-صفر في مباراة الذهاب، يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب كربلاء الدولي في العراق.

ويلعب العهد مع الفائز من نهائي المناطق الذي يجمع بين أبديش عطا من قرغيزستان وسنترال كوست مارينرز الأسترالي، غدًا الأربعاء.