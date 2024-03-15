تصعيد خطير من حارس ريال مدريد تجاه مدرب منتخب بلاده

وجّه حارس مرمى منتخب بلجيكا، تيبو كورتوا، اتهاما ساخرا ومهينا تجاه مدرب منتخب بلاده، دومينيكو تيديسكو، واصفًا إياه بالكاذب فيما يتعلق بعودته لتشكيلة المنتخب، بعد تعافيه من الإصابة على مستوى الأربطة الصليبية بداية الموسم الحالي.

وردًّا على تصريحات لدومينيكو تيديسكو، بأنه جرب كل شيء من أجل أن يعود كورتوا لكتيبة المنتخب، نشر حارس ريال مدريد الإسباني، الذي يستعد للعودة إلى الملاعب قريبا، رمزا تعبيريًّا للشخصية الكرتونية "بينوكيو" على حسابه في منصة "إكس"، في إشارة واضحة ومهينة على أن المدرب الإيطالي كاذب.

وكان تيديسكو، الذي تبدو علاقته مع كورتوا سيئة خصوصا بعدما منح شارة القيادة للمهاجم لوكاكو، صرّح عند سؤاله عن إمكانية عودة الحارس إلى تشكيلة منتخب الشياطين بالقول: "من المهم أن يعود كورتوا إلى الملعب، فهو أمر جيد له ولريال مدريد، لقد جربت كل شيء، كل شيء على الإطلاق".

ولم يعجب ذلك التصريح تيبو كورتوا الذي نشر تغريدة معبرة وساخرة عن مدربه تحمل إيحاءات بالكذب.

وتعرض كورتوا مطلع موسم 2023 ـ 2024 لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لكن حالته تتدرج نحو التعافي التام والعودة التدريجية للمباريات رغم أنه أعبن أنه لن يشارك رفقة منتخب بلجيكا في أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، رغبة منه في التعافي بشكل تام وتجنب أية مضاعفات طارئة.

وتسلم دومينيكو تيديسكو (38 عاما) مهمة قيادة منتخب بلجيكا في فبراير 2023، وخاض معه حتى الآن عشر مباريات، فاز في ثمانٍ منها، وتعادل في اثنتين، بعد أن كان أشرف في بداية مشواره التدريبي على كل من شالكه ولايبزيغ الألمانيين، وسبارتاك موسكو الروسي.