ميسي قد يفقد "مكافأته الأخلاقية" في باريس سان جيرمان

شهدت تدريبات باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، غياب ليونيل ميسي حيث يتواجد في المملكة العربية السعودية في جولة للترويج للسياحة هناك.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن سفر ميسي لم يكن بإذن من النادي الفرنسي.

وعلى إثر ذلك، قرر باريس سان جيرمان منع النجم الأرجنتيني من اللعب أو التدريب مع الفريق لمدة أسبوعين، مع خصم راتبه خلال فترة الإيقاف.