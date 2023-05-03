ميسي قد يفقد "مكافأته الأخلاقية" في باريس سان جيرمان
شهدت تدريبات باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، غياب ليونيل ميسي حيث يتواجد في المملكة العربية السعودية في جولة للترويج للسياحة هناك.
وأشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن سفر ميسي لم يكن بإذن من النادي الفرنسي.
وعلى إثر ذلك، قرر باريس سان جيرمان منع النجم الأرجنتيني من اللعب أو التدريب مع الفريق لمدة أسبوعين، مع خصم راتبه خلال فترة الإيقاف.
وتسبب غياب ميسي عن التدريب حيرة وتساؤلات بعض اللاعبين حسب تقارير فرنسية.
ونشر "راديو مونت كارلو" تقريرًا قال فيه، إن نادي العاصمة قرر إيقاف بطل العالم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاما فورا ؛ بسبب "إقامته غير المصرح بها في المملكة العربية السعودية" والتي تسببت في غيابه عن التدريبات.
وأوضح "راديو مونت كارلو" أن ميسي قد يفقد أيضًا "مكافأته الأخلاقية" في النادي الباريسي، على إثر تلك الأزمة والعقوبات التي تلتها.
وسيغيب ميسي عن المباراتين المقبلتين في الدوري أمام تروا وأجاكسيو، لكنه قد يعود ضد أوكسير في 21 مايو أيار.
وأشارت صحيفة "ليكيب"، أن باريس سان جيرمان لن يمدد عقد مهاجمه ميسي بسبب سفره إلى السعودية دون الحصول على إذن.
ووقع ميسي على عقد لموسمين مع خيار التمديد لموسم آخر عندما انضم إلى بطل فرنسا في 2021.
ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 75 نقطة من 33 مباراة متقدما بخمس نقاط على أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب.
وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابرزيو رومانو، إن ميسي أيضا قرر عدم الاستمرار مع النادي الفرنسي.