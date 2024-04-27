نصيحة فينغر لآرسنال للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي

قال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، إنه حصل على نصائح من سلفه الفرنسي آرسين فينغر في الوقت الذي يسعى فيه الغانرز للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 20 عاما.

ويلتقي آرسنال خارج ملعبه، غدا الأحد، جاره توتنهام في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينفرد آرسنال بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متفوقا بنقطة واحدة على مانشستر سيتي، حامل اللقب، وللأخير مباراة مؤجلة.

وخلال 22 عاما مدربا لآرسنال، قاد فينغر الغانرز للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات مواسم 1997/1998 و2001/2002 و2003/2004.

وكان موسم 2003/2004 مميزا؛ فقد نال الغانرز اللقب من دون أية خسارة، وانتزع اللقب بعد التعادل 2/2 في قمة شمال لندن على ملعب توتنهام.