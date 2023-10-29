ريال مدريد يكشف تشخيص إصابة تشواميني
أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًّا يكشف خلاله تشخيص إصابة تشواميني، لاعب الفريق، والتي تعرَّض لها في مواجهة برشلونة، خلال كلاسيكو الدوري الإسباني، مساء السبت.
وقال ريال مدريد في بيانه، اليوم الأحد: "بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي في ريال مدريد على لاعبنا أوريليان تشواميني، تم تشخيص إصابته بكسر غير مكتمل في مشط القدم اليسرى. في انتظار التطورات".
فيما أشارت تقارير إعلامية مختلفة أن مدة غياب اللاعب عن الفريق ستكون من 6 إلى 8 أسابيع.
وظهر تشواميني في لقطات مصورة وهو يعرج خلال خروجه من الملعب برفقة زميله جود بيلينغهام.
ونجح ريال مدريد في التغلب على برشلونة في عقر داره ملعب "مونتغويك"، أمس السبت، بنتيجة 1-2 بأقدام المتألق، جود بيلينغهام.
تشواميني خاض مباراة الكلاسيكو كاملة دون تغيير من قبل المدرب، كارلو أنشيلوتي.
بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.