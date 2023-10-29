ريال مدريد يكشف تشخيص إصابة تشواميني

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًّا يكشف خلاله تشخيص إصابة تشواميني، لاعب الفريق، والتي تعرَّض لها في مواجهة برشلونة، خلال كلاسيكو الدوري الإسباني، مساء السبت.

وقال ريال مدريد في بيانه، اليوم الأحد: "بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي في ريال مدريد على لاعبنا أوريليان تشواميني، تم تشخيص إصابته بكسر غير مكتمل في مشط القدم اليسرى. في انتظار التطورات".

فيما أشارت تقارير إعلامية مختلفة أن مدة غياب اللاعب عن الفريق ستكون من 6 إلى 8 أسابيع.

وظهر تشواميني في لقطات مصورة وهو يعرج خلال خروجه من الملعب برفقة زميله جود بيلينغهام.