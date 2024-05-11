أسطورة البرازيل: فينيسيوس أفضل من مبابي
يرى الأسطورة البرازيلي ريفالدو، بطل مونديال 2002 مع منتخب السيليساو، أن مواطنه فينيسيوس جونيور، أفضل من الفرنسي كيليان مبابي.
وقال ريفالدو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن مواطنه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد أحد أهم اللاعبين في الفترة الأخيرة، وأنه يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية.
وقال ريفالدو: "لدى فينيسيوس فرصة كبيرة للحصول على الكرة الذهبية، إنه يؤدي بشكل جيد للغاية، إنه الآن من بين أفضل 3 لاعبين في العالم".
وأضاف: "ما يفعله فيني مع ريال، هذا الموسم، يؤهله بلا شك ليصبح أفضل لاعب في العالم، والتغلب على مبابي في هذه الجائزة".
وتابع "أعتقد أن الفائز بالكرة الذهبية سيعتمد كثيرًا على نتيجة نهائي دوري الأبطال، إذا فاز ريال مدريد، فمن الممكن أن أنرى لاعبين أو 3 من صفوف الملكي بين الأفضل".
ومن المرجح أن يتزامل فيني ومبابي خلال الموسم القادم، داخل صفوف ريال مدريد، بعد إعلان الأخير رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال مبابي (25 عاما) في فيديو تم نشره أمس: "هذا هو عامي الأخير في باريس سان جيرمان. لن أستمر وسأنهي مغامرتي في غضون أسابيع. سألعب مباراتي الأخيرة على ملعب بارك دي برينس، يوم الأحد".
وترددت أنباء على نطاق واسع عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد، لكن اللاعب الفرنسي لم يذكر الفريق الإسباني في الفيديو، لكنه أكد رحيله عن نادي العاصمة الفرنسية.