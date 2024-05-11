أسطورة البرازيل: فينيسيوس أفضل من مبابي

وقال ريفالدو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن مواطنه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد أحد أهم اللاعبين في الفترة الأخيرة، وأنه يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية.

وقال ريفالدو: "لدى فينيسيوس فرصة كبيرة للحصول على الكرة الذهبية، إنه يؤدي بشكل جيد للغاية، إنه الآن من بين أفضل 3 لاعبين في العالم".

وأضاف: "ما يفعله فيني مع ريال، هذا الموسم، يؤهله بلا شك ليصبح أفضل لاعب في العالم، والتغلب على مبابي في هذه الجائزة".

وتابع "أعتقد أن الفائز بالكرة الذهبية سيعتمد كثيرًا على نتيجة نهائي دوري الأبطال، إذا فاز ريال مدريد، فمن الممكن أن أنرى لاعبين أو 3 من صفوف الملكي بين الأفضل".