رغم استقالة روبياليس.. استمرار مقاطعة اللاعبات لمنتخب إسبانيا

ذكرت محطة "كادينا سير" الإذاعية نقلا عن مصادر بالاتحاد الإسباني لكرة القدم لم تحددها أن لاعبات منتخب إسبانيا مستمرات في مقاطعة التشكيلة رغم عملية إصلاح بعد غضب عام بسبب قبلة لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد للاعبة جيني هيرموسو دون رغبتها.

وأعلن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الأحد استقالته من منصبه، بعد الجدل الكبير الذي أثير حوله بسبب قبلة على شفاه اللاعبة جيني هيرموسو، في تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات.

وتم إيقاف روبياليس بشكل مؤقت من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم لحين الانتهاء من التحقيقات والإجراءات التأديبية بشأن الواقعة.

وقال روبياليس في برنامج بيرس مورغان: "نعم، لقد قررت الاستقالة من منصبي".

وأضاف: "بعد الإيقاف السريع من جانب الفيفا بالإضافة إلى باقي الإجراءات (التأديبية) التي تعرضت لها، من الواضح أنني لن أتمكن من العودة إلى منصبي".

وواصل روبياليس: "الإصرار على الانتظار والتشبث بالمنصب لن يقدم أي شيء إيجابيا، لا للاتحاد أو للكرة الإسبانية. من بين أمور أخرى، لأن هناك قوى بحكم الواقع ستمنع عودتي".