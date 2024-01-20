إنتر ميلان يكتسح لاتسيو ويواجه نابولي بنهائي السوبر الإيطالي

وأقيمت المباراة على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية وقد امتلأت مدرجاته جزئيا بالجماهير.

وبعد 17 دقيقة من الضغط المتواصل لإنتر ميلان، هيأ فيدريكو ديماركو الكرة بلمسة سحرية بكعبه إلى تورام ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وواصل إنتر ميلان ضغطه بعد الاستراحة ليعزز شالهان أوغلو النتيجة في الدقيقة 50 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بداعي تعرض لاوتارو مارتينيز لعرقلة من بيدرو رودريغيز.

وقبل ثلاث دقائق من النهاية تلقى فراتيزي غير المراقب تمريرة عند حافة منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة ليسكن الكرة في الشباك ويجعل النتيجة 3-صفر لإنتر.