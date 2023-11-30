والد كفاراتسخيليا: خفيشا يحلم باللعب لريال مدريد

قال بيدري والد خفيشا كفاراتسخيليا نجم نابولي، إن اللاعب الجورجي يحلم باللعب لريال مدريد.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في منصة "X": "بيدري والد خفيشا كفاراتسخيليا: "كان خفيشا يحلم دائمًا ولا يزال يحلم باللعب في ريال مدريد، أنا متأكد من ذلك".

وأضاف: "بالنسبة لخفيشا، اللعب ضد ريال مدريد كان مميزًا، في عائلتي، الجميع من مشجعي ريال مدريد، باستثنائي أنا".