والد كفاراتسخيليا: خفيشا يحلم باللعب لريال مدريد
قال بيدري والد خفيشا كفاراتسخيليا نجم نابولي، إن اللاعب الجورجي يحلم باللعب لريال مدريد.
وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في منصة "X": "بيدري والد خفيشا كفاراتسخيليا: "كان خفيشا يحلم دائمًا ولا يزال يحلم باللعب في ريال مدريد، أنا متأكد من ذلك".
وأضاف: "بالنسبة لخفيشا، اللعب ضد ريال مدريد كان مميزًا، في عائلتي، الجميع من مشجعي ريال مدريد، باستثنائي أنا".
وجاءت تصريحات والد كفاراتسخيليا بعد ساعات من فوز ريال مدريد 4/2 على نابولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وشارك كفاراتسخيليا في التشكيلة الأساسية لنابولي ضد ريال مدريد ولعب جميع دقائق المباراة لكنه لم يسجل ولم يصنع.
وينتهي عقد كفاراتسخيليا، البالغ من العمر 22 عاما، مع نابولي في 2027.
وسجل كفاراتسخيليا 4 أهداف وصنع 5 في 17 مباراة هذا الموسم، علما أنه سجل 14 هدفا وصنع 17 في 43 مباراة الموسم الماضي.
وقاد كفاراتسخيليا نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.
ويعرف عن كفاراتسخيليا حبه لريال مدريد حينما كان صغيرًا، وأن قدوته في عالم كرة القدم هو الإسباني غوتي أسطورة ريال مدريد السابق.
وقال كفاراتسخيليا لصحيفة "أس" في أكتوبر الماضي: "كبرت وأنا أشاهد مباريات ريال مدريد على شاشات التلفزيون".
وبفوزه على نابولي رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة بفوزه 5 مرات في 5 جولات، في حين جمدت الخسارة رصيد نابولي عند 7 نقاط في المركز الثاني.
وسيضمن نابولي التأهل، في المركز الثاني، حال فوزه أو تعادله مع سبورتينغ براغا الشهر المقبل.