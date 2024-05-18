تفاصيل مشاجرة تشافي مع نجم برشلونة

وقعت مشاجرة حادة بين تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، وأحد نجوم العملاق الكتالوني.

وكشفت تقارير صحفية عن توتر علاقة تشافي بأحد نجوم الفريق وسط أنباء قوية عن رحيل المدير الفني للبارسا عن منصبه عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد "راديو مونت كارلو"، اليوم السبت، أن تشافي دخل في مشاجرة حادة مع لاعبه البرازيلي رافينيا في ظل علاقة سيئة بين الثنائي في الفترة الماضية.

ونقل راديو مونت كارلو عن تقارير صحفية إسبانية بأن هناك مشاجرة وقعت بين تشافي ورافينيا في لقاء فالنسيا يوم 29 أبريل الماضي بالدوري الإسباني.