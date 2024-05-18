تفاصيل مشاجرة تشافي مع نجم برشلونة
وقعت مشاجرة حادة بين تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، وأحد نجوم العملاق الكتالوني.
وكشفت تقارير صحفية عن توتر علاقة تشافي بأحد نجوم الفريق وسط أنباء قوية عن رحيل المدير الفني للبارسا عن منصبه عقب نهاية الموسم الحالي.
وأكد "راديو مونت كارلو"، اليوم السبت، أن تشافي دخل في مشاجرة حادة مع لاعبه البرازيلي رافينيا في ظل علاقة سيئة بين الثنائي في الفترة الماضية.
ونقل راديو مونت كارلو عن تقارير صحفية إسبانية بأن هناك مشاجرة وقعت بين تشافي ورافينيا في لقاء فالنسيا يوم 29 أبريل الماضي بالدوري الإسباني.
واستبدل تشافي لاعبه رافينيا في هذا اللقاء بعد مرور 66 دقيقة لصالح زميله جواو فيليكس.
وأنهى برشلونة تلك المباراة بفوز عريض على فالنسيا بنتيجة 4-2 قبل أن يخسر المباراة التالية ضد جيرونا.
وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن رافينيا وجه انتقادات حادة لشقيق تشافي ومساعده أوسكار هيرنانديز عقب استبداله.
ورد تشافي على لاعبه قائلاً: "عليك بالهدوء.. لن تلعب ضد جيرونا" إشارة إلى عدم إشراكه بصفة أساسية في اللقاء التالي وهو ما حدث بالفعل.
وأصبح تشافي على أعتاب الرحيل عن قيادة برشلونة خلال الأيام القليلة القادمة بناء على رغبة خوان لابورتا رئيس النادي الذي أبدى استياءه من عدة أمور فنية وإدارية تورط بها مدرب البارسا في الفترة الماضية.