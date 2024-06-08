إشادة نادرة من لاعب في برشلونة لريال مدريد
وجّه أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني إشادة كبيرة بالغريم التقليدي ريال مدريد في واقعة تبدو نادرة.
وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم على حساب برشلونة الذي حل وصيفًا كما حصد الفريق الأبيض لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.
وتلقى إلكاي غوندغان، نجم خط وسط برشلونة، في تصريحات صحفية أدلى بها في الساعات الماضية سؤالًا حول تفضيله أسلوب اللعب الجماعي والالتزام الخططي أو أسلوب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالاعتماد على المهارات الفردية.
وقال لاعب برشلونة:" بالنسبة لي، أفضّل الأسلوب الجماعي والذي يتبعه المدرب بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.
وتلقى غوندغان سؤالًا آخر حول فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتتويجه باللقب في النهاية.
وأكد لاعب برشلونة أن كرة القدم في النهاية هي لعبة اللحظات الحاسمة موضحًا أن مانشستر سيتي كان الأكثر سيطرة في لقاء ريال مدريد.
وأضاف: "اتخذ ريال مدريد القرارات الصحيحة في اللحظات الحاسمة وحسموا الفوز على حساب مانشستر سيتي".
وأتم نجم البارسا: "ما يعجبني في ريال مدريد أن لاعبيه لا يشعرون بالذعر أبدًا، حتى عندما يتأخرون 1-0 في الدقيقة 85.. هذه صفة ذهنية قوية يمكنها التغلب على أي خطة جيدة".