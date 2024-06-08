إشادة نادرة من لاعب في برشلونة لريال مدريد

وتلقى غوندغان سؤالًا آخر حول فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتتويجه باللقب في النهاية.

وأكد لاعب برشلونة أن كرة القدم في النهاية هي لعبة اللحظات الحاسمة موضحًا أن مانشستر سيتي كان الأكثر سيطرة في لقاء ريال مدريد.

وأضاف: "اتخذ ريال مدريد القرارات الصحيحة في اللحظات الحاسمة وحسموا الفوز على حساب مانشستر سيتي".

وأتم نجم البارسا: "ما يعجبني في ريال مدريد أن لاعبيه لا يشعرون بالذعر أبدًا، حتى عندما يتأخرون 1-0 في الدقيقة 85.. هذه صفة ذهنية قوية يمكنها التغلب على أي خطة جيدة".