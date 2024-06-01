تصريح استثنائي من مورينيو عن بيلينغهام

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو أن لاعب ريال مدريد ومنتخب إنجلترا جود بيلينغهام يقدم أفضل ما لديه كرويًا مع الفريق الملكي خلال الموسم الحالي، لكن "الأجمل في ذلك أنه يلعب من أجل عائلته، وهو أمر رائع" وفق تعبيره.

وقبل وقت قليل من انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند على ستاد ويمبلي في لندن، قال مورينهو الذي سيكون مع فريق الأستوديو التحليلي للمباراة الحدث: "جود لاعب مميز، ولكن لديه أيضًا عائلة رائعة، وهو يلعب من أجلها، إنه أمر جميل بالفعل".

ويخوض جود بيلينغهام أول نهائي قاري في مسيرته الكروية بعد أقل من عام من انضمامه لريال مدريد، حيث يواجه فريقه السابق بروسيا دورتموند في المشهد الختامي لدوري الأبطال من أجل المساهمة في التتويج باللقب للمرة 15 في تاريخ فريق العاصمة الإسبانية.