زيدان يعلق على إمكانية تدريب بايرن ميونخ

علق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على إمكانية تدريب بايرن ميونخ الذي يبحث عن مدرب يخلف توماس توخيل الذي سيغادر بنهاية الموسم الحالي.

واستغل الصحفيون تواجد زيدان في سباق جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لسؤاله عن إمكانية تدريب بايرن ميونخ وتوقعاته لمواجهة الفريق أمام ريال مدريد.

ويستضيف ريال مدريد منافسه بايرن ميونخ في سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وقد تعادلا 2/2 في مباراة الذهاب في ألمانيا.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو": "سأشاهد المباراة وسأشجع ريال مدريد، آمل أن يفوز ريال مدريد، لكنها ستكون مباراة صعبة ومعقدة".

وعندما سئل عما إذا كان سيتولى تدريب بايرن ميونخ في المستقبل، أجاب زيدان مبتسما: "سأشاهد السباق، شكرا".