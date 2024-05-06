زيدان يعلق على إمكانية تدريب بايرن ميونخ
علق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على إمكانية تدريب بايرن ميونخ الذي يبحث عن مدرب يخلف توماس توخيل الذي سيغادر بنهاية الموسم الحالي.
واستغل الصحفيون تواجد زيدان في سباق جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لسؤاله عن إمكانية تدريب بايرن ميونخ وتوقعاته لمواجهة الفريق أمام ريال مدريد.
ويستضيف ريال مدريد منافسه بايرن ميونخ في سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وقد تعادلا 2/2 في مباراة الذهاب في ألمانيا.
وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو": "سأشاهد المباراة وسأشجع ريال مدريد، آمل أن يفوز ريال مدريد، لكنها ستكون مباراة صعبة ومعقدة".
وعندما سئل عما إذا كان سيتولى تدريب بايرن ميونخ في المستقبل، أجاب زيدان مبتسما: "سأشاهد السباق، شكرا".
ولم يخسر ريال مدريد على أرضه منذ أربع سنوات، وحال تأهله للنهائي سيواجه باريس سان جيرمان أو بروسيا دورتموند يوم 1 يونيو في ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.
ولم يدرب زيدان أي ناد منذ رحيله عن ريال مدريد في مايو 2021، وارتبط بانتقال مفاجئ إلى بايرن ميونخ الشهر الماضي لخلافة توخيل.
ويبحث بايرن ميونخ عن مدرب لخلافة توخيل بعد فشل التعاقد مع جوليان ناغلزمان الذي جدد عقده مع منتخب ألمانيا حتى 2026، في حين رفض رالف رانجنيك تولي المنصب، وقرر تشابي ألونسو البقاء مع باير ليفركوزن.
ولم يعمل زيدان مع أي فريق غير ريال مدريد ودربه على فترتين الأولى من يناير 2016 حتى مايو 2018 والثانية بين مارس 2019 ومايو 2021.
وقاد زيدان ريال مدريد لإنجازات مذهلة أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية أعوام 2016 و2017 و2018.
وكان زيدان البالغ من العمر 51 عاما يحلم بتدريب منتخب فرنسا لكن المدرب الحالي للمنتخب ديديه ديشان جدد عقده حتى يوليو 2026.