وفاة سيزار لويس مينوتي مدرب الأرجنتين الفائز بكأس العالم 1978

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الأحد، وفاة سيزار لويس مينوتي مدرب المنتخب الوطني الفائز بكأس العالم 1978، عن عمر 85 عاما.

وبدأ مينوتي، الذي لعب لأندية روساريو سنترال وبوكا جونيورز وسانتوس، مسيرته التدريبية مع نيويلز أولد بويز وقاد هوراكان للقب الدوري الأرجنتيني عام 1973 قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني عام 1974.

وقال الاتحاد في بيان: "يؤسف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن يعلن بحزن شديد وفاة سيزار لويس مينوتي، المدير الحالي للمنتخبات الوطنية ومدرب منتخب الأرجنتين الذي توج بكأس العالم سابقا".

وانتقل مينوتي، الذي رحل عن تدريب المنتخب الأرجنتيني بعد كأس العالم 1982، لتدريب برشلونة وقاده للتتويج بكأس ملك إسبانيا عام 1983.

وقاد أندية أتلتيكو مدريد الإسباني وبوكا جونيورز وإندبندينتي وريفر بليت وبينارول وروساريو سنترال في الأرجنتين وسامبدوريا الإيطالي بالإضافة إلى بويبلا وتيكوس المكسيكيين.