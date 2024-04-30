سرقة.. هجوم كبير على حكم مباراة برشلونة وفالنسيا (صور)

هاجمت صحيفة "إس دي" المقربة من نادي فالنسيا، دي بورغوس بينغويتشيا، حكم مباراة الفريق مع برشلونة التي أقيمت أمس الإثنين في الدوري الإسباني.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليساعد برشلونة على العودة في النتيجة وانتزاع فوز صعب 4-2 على ضيفه فالنسيا أمس الاثنين، بعد أن كان الأخير متقدمًا 2-1 قبل أن يُطرد حارسه في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

واستعاد برشلونة المركز الثاني في الترتيب برصيد 73 نقطة، ليتجاوز جيرونا مفاجأة الموسم الذي يحتل المركز الثالث برصيد 71 نقطة.