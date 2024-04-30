سرقة.. هجوم كبير على حكم مباراة برشلونة وفالنسيا (صور)
هاجمت صحيفة "إس دي" المقربة من نادي فالنسيا، دي بورغوس بينغويتشيا، حكم مباراة الفريق مع برشلونة التي أقيمت أمس الإثنين في الدوري الإسباني.
وسجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليساعد برشلونة على العودة في النتيجة وانتزاع فوز صعب 4-2 على ضيفه فالنسيا أمس الاثنين، بعد أن كان الأخير متقدمًا 2-1 قبل أن يُطرد حارسه في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
واستعاد برشلونة المركز الثاني في الترتيب برصيد 73 نقطة، ليتجاوز جيرونا مفاجأة الموسم الذي يحتل المركز الثالث برصيد 71 نقطة.
وسيلتقي الفريقان وجهًا لوجه في قمة كاتالونيا، يوم السبت المقبل، والتي ستحدد أول مركزين في الدوري ومقعدًا في كأس السوبر المحلية.
ووصفت الصحيفة ما حدث في المباراة بالسرقة، في إشارة إلى طرد حارس مرمى فالنسيا بشكل مبكر بالإضافة إلى احتساب الهدف الثاني لبرشلونة رغم تداخل فيرمين لوبيز المتسلل مع الحارس.
وقالت الصحيفة في تقريرها بعد المباراة: "تابعوا المؤتمر الصحفي الخاص بعد سرقة برشلونة".
وحسب "أرشيفو فار" الموقع المتخصص في تقييم الحكام، فإن هدف برشلونة الثاني أمام فالنسيا كان يجب أن يُلغى بسبب تداخل فيرمين لوبيز مع حارس المرمى.
من جهتها أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الحكم دي بورغوس قدَّم مباراة جيدة وكانت أغلب قراراته المصيرية في المباراة صحيحة إلى حد كبير للغاية.
وأدى فوز برشلونة على فالنسيا إلى تأجيل احتفالات ريال مدريد المحتومة بلقب الدوري لمدة أسبوعين، إذ يحتل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الصدارة برصيد 84 نقطة وبفارق مريح عن أقرب مطارديه.