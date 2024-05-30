الأهلي يرد على تقارير سوء الحالة النفسية لعلي معلول

تحدث خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي المصري، عن آخر تطورات حالة التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفري، بعد إصابته بقطع جزئي في وتر أكيلس وموقف تجديد عقده مع النادي.

وتمكن الأهلي من الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي، محققًا اللقب الـ12 في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال خالد بيبو، في تصريحات تلفزيونية: "حالته النفسية ليست سيئة نهائيا، ولكنه من وقت الإصابة كان متماسكا جدا، وهو متواجد أمام أعيننا في كل الخطوات وكلنا كنا قريبين منه، ونتمنى أن يعود سريعا، هو قيمة كبيرة ووجوده في الملعب مؤثر، هو من اللاعبين المميزين جدا داخل أو خارج الملعب، حتى في إصابته هو ملتزم بكل التعليمات، ونتمنى أن تكون درجة الاستشفاء أسرع".

وبشأن ملف التجديد لمعلول، أشار: "نحن في فترة إجازة، جميع المسؤولين عن الكرة غير متواجدين، والكل في فترة راحة، وكل الحديث سيطرح في الفترة القريبة، معلول متواجد في مصر ولم يغادر إلى تونس".