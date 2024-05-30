الأهلي يرد على تقارير سوء الحالة النفسية لعلي معلول
تحدث خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي المصري، عن آخر تطورات حالة التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفري، بعد إصابته بقطع جزئي في وتر أكيلس وموقف تجديد عقده مع النادي.
وتمكن الأهلي من الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي، محققًا اللقب الـ12 في تاريخ القلعة الحمراء.
وقال خالد بيبو، في تصريحات تلفزيونية: "حالته النفسية ليست سيئة نهائيا، ولكنه من وقت الإصابة كان متماسكا جدا، وهو متواجد أمام أعيننا في كل الخطوات وكلنا كنا قريبين منه، ونتمنى أن يعود سريعا، هو قيمة كبيرة ووجوده في الملعب مؤثر، هو من اللاعبين المميزين جدا داخل أو خارج الملعب، حتى في إصابته هو ملتزم بكل التعليمات، ونتمنى أن تكون درجة الاستشفاء أسرع".
وبشأن ملف التجديد لمعلول، أشار: "نحن في فترة إجازة، جميع المسؤولين عن الكرة غير متواجدين، والكل في فترة راحة، وكل الحديث سيطرح في الفترة القريبة، معلول متواجد في مصر ولم يغادر إلى تونس".
وعن تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أشار بيبو: "كانت بطولة مهمة جدًا بالنسبة لنا، وكل البطولات المشارك فيها الأهلي يحتاج أن يكون رقم واحد، البطولة كانت بها تفاصيل كثيرة جدًا، واستطعنا حلها كلها، وأن نصل للنهائي ونحصل على اللقب، كان شيء مهم وعظيم".
وتابع: "كل مرحلة لها صعوباتها ومشاكلها، ولا توجد إجازة، أنا كل يوم في النادي، وأجهز للمباريات المقبلة في الدوري، ولم نحسم مكافآت اللاعبين حتى الآن، ولا أريد الحديث عنها ولا أُفضل الإعلان عنها، والنادي يعطي كل لاعب حقه".
وعن الأزمة التي حدثت مع بيرسي تاو، لاعب الفريق، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، أوضح بيبو: "بيرسي تاو كان في الملعب وتم استبداله، وهو أخطأ في حديثه مع الجهاز الفني، وتم التعامل مع الموقف وهو لم يكن يتحدث معي نهائيا، وتم توقيع عقوبة مالية عليه".