فالفيردي يحسم الجدل بشأن رفضه تسديد ركلة الجزاء أمام مانشستر سيتي

قرر فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، حسم الجدل بشأن رفضه تصويب إحدى ركلات الجزاء الحاسمة في مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم اختيار المدرب كارلو أنشيلوتي له.

ونجح ريال مدريد في إقصاء مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا، بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بالمباراة.

وضرب ريال مدريد موعدًا مع بايرن ميونخ في المواجهة التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال فالفيردي في تصريحات لقناة "ESPN": "لا أعتقد أنني لعبت مثل هذه المباراة المرهقة في حياتي، عدم امتلاك الكرة والدفاع معظم الوقت دائمًا بالقرب من مرماك يجعلك متعبًا للغاية ويجعلك تعيش كرة القدم بطريقة مختلفة، وفي النهاية تمكنّا من التأهل".