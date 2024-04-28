فالفيردي يحسم الجدل بشأن رفضه تسديد ركلة الجزاء أمام مانشستر سيتي
قرر فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، حسم الجدل بشأن رفضه تصويب إحدى ركلات الجزاء الحاسمة في مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم اختيار المدرب كارلو أنشيلوتي له.
ونجح ريال مدريد في إقصاء مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا، بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بالمباراة.
وضرب ريال مدريد موعدًا مع بايرن ميونخ في المواجهة التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.
وقال فالفيردي في تصريحات لقناة "ESPN": "لا أعتقد أنني لعبت مثل هذه المباراة المرهقة في حياتي، عدم امتلاك الكرة والدفاع معظم الوقت دائمًا بالقرب من مرماك يجعلك متعبًا للغاية ويجعلك تعيش كرة القدم بطريقة مختلفة، وفي النهاية تمكنّا من التأهل".
وبسؤاله عن الفيديو الشهير الذي ظهر فيه يرفض أن يكون ضمن الخمسة الذين تم اختيارهم لتنفيذ ركلة الجزاء، أوضح: "إذا لم تكن على ما يرام يجب قول الحقيقة، وأعتقد أنه في تلك اللحظة عليك أيضًا التخلص من هذا الكبرياء والآنا، وإذا لم أكن مستعدًا لهذه اللحظة فسأترك الأمر لزميل آخر في الفريق".
وحرص فالفيردي على الإشادة بمدربه أنشيلوتي، قائلا: "بالنسبة لي، هو أهم شخص في عالم كرة القدم، ليس فقط لكل ما يقدمه لي على مستوى كرة القدم، ولكن لكل ما يقدمه لي على المستوى الإنساني، دائمًا ما يسألني عما إذا كنت أنا وعائلتي بخير، هذا هو الشيء الأكثر أهمية".
وأردف: "أنشيلوتي قريب جدًا لدرجة أنه يجعلك تشعر كما لو كنت أحد أفراد العائلة، وأعتقد أن هؤلاء المدربين أو هؤلاء الأشخاص داخل النادي مهمون دائمًا".
ولعب فالفيردي 47 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، مقسمة ما بين 33 مباراة في الدوري الإسباني، 10 مباريات دوري أبطال أوروبا، مباراتين في كأس ملك إسبانيا، ومباراتين في كأس السوبر الإسباني.