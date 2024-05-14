رد فعل مثير من مبابي بعد حديث عن انتقاله إلى السعودية (فيديو)

دخل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في نوبة ضحك بعد حديث زميله عثمان ديمبلي عن انتقاله إلى الدوري السعودي.

وفاز مبابي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي خلال الحفل الذي أقيم أمس الإثنين.

وخلال الحفل سأل المذيع، عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان عن النادي الجديد لمبابي، فرد :"كما قال مارسيل ديساييه، السعودية".

كان أسطورة الكرة الفرنسية مارسيل ديساييه قد توقع انتقال مبابي إلى الدوري السعودي وليس ريال مدريد.

ومع إجابة ديمبلي على السؤال بهذه الطريقة دخل مبابي في نوبة ضحك.

كان نادي الهلال السعودي قد قدم عرضا لمبابي الصيف الماضي لكنه رفضه وفضل الاستمرار في أوروبا.

وقال مبابي خلال الحفل عن ناديه الجديد: "الجزء القادم من مسيرتي سيكون مثيرا للغاية وسأكتشف أشياء من شأنها أن تجعلني سعيدا".

وأتم :"أغادر فخورا بما قدمته".