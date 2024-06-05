تفاصيل جديدة بشأن مشروع استاد الأهلي المصري

وأضاف: "هناك 4 محاور أساسية في مشروع الاستاد، أولا اختيار الأرض والمكان الذي سيقام عليه وكان لدينا عائق في موضوع الارتفاعات الخاصة بالاستاد في منطقة الشيخ زايد، بأنه ممنوع أن يزيد الارتفاع على 6 أمتار وهذا كان صعبا ولكن تم حل الأزمة، والشق الثاني كان موضوع التصميم؛ إذ حضرت مؤتمرات كثيرة لاختيار الشركة المناسبة، ويجب أن يكون التصميم متماشيا مع هوية الأهلي، والشق الثالث هو الخاص بكل الموافقات والتراخيص، أن تعمل مدينة رياضية وليس استادا فقط، وهذا كله نسير فيه ومرتبط بالتصميمات النهائية، أما الشق الرابع فكان هو التمويل، وهو أهم شق خاص بالمدينة الرياضية وكان العائق الأكبر مع الارتفاعات".

وتابع: "مؤتمر الأمس كان البداية إن المشروع سيرى النور، والتمويل يصل إلى 12 مليار جنيه والمهم عدم تحميل أعباء للنادي، وعلى مستوى العالم، الأندية تحصل على قروض بنكية ولكن فوائده عالية جدا، وتسديد القرض على فترات طويلة سيكون مخاطرة كبيرة، والحل الثاني هو العمل بنظام حق الانتفاع، وهو متعارف عليه في الأندية الأوروبية وهو الأفضل والأنسب حاليا، والشركات التي تم الإعلان عنها ستمول المشروع لمدة 25 سنة بحق انتفاع والأهلي لن يتكلف جنيها واحدا في هذا المشروع، من استاد ومتحف وفندق ومول تجاري وجامعة ومدرسة ومستشفى، والإدارة والموارد كلها ستكون للتحالف، ولكن الخطة إن الأهلي سيحصل جزءا من الأرباح بعد أول 15 سنة، وبعد 25 سنة الإدارة تنتقل نهائيا للأهلي".