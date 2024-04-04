سر ظهور أرسين فينغر في تدريبات ريال مدريد (صور)

ظهر المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر في تدريبات ريال مدريد، اليوم الخميس.

وظهر فينغر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع القائم بأعمال الأمين العام للفيفا، ماتياس غرافستروم، في "فالديبيباس"، مقر تدريبات ريال مدريد، لتقديم جوائز الأفضل لفينيسيوس جونيور، وتيبو كورتوا، وجود بيلينغهام.

وتسلم الثلاثي جوائز "الفيفا" من حفل "ذا بيست" الأخير؛ وذلك لتواجدهم في تشكيلة الموسم الماضي.

ولم يتمكن أي فينيسيوس وكورتوا وبيلينغهام من الحضور إلى لندن لحضور الحفل؛ ولهذا السبب سافر وفد "الفيفا" إلى مدريد لتقديم الجوائز.

ويواصل ريال مدريد الاستعدادات لمواجهة مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.