الكشف عن راتب جيسوس بعد تجديد تعاقده مع الهلال
كشفت تقارير إعلامية عن الراتب الذي سيتقضاه خورخي جيسوس مع الهلال السعودي بعد تجديد تعاقده.
وجددت إدارة الهلال تعاقدها مع المدرب البرتغالي لنهاية الموسم المقبل، بعد النتائج والأرقام القياسية التي حققها مع الفريق، وكان آخرها التتويج مع "الزعيم" بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء الجمعة، على حساب النصر.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "jn" البرتغالية، فإن جيسوس سيحصل من الهلال على راتب صافٍ يصل إلى 12 مليون يورو.
وسيزيد الراتب الجديد للمدرب البرتغالي عما كان يتقاضاه الموسم الماضي بنحو 20%.
ونجح جيسوس مع الهلال في تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز في 34 مباراة متتالية كأكثر نادٍ يحقق هذا الرقم ما أهله لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.
وكان فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، تحدث عن تمديد عقد جيسوس، لمدة موسم رياضي واحد فقط وليس عامين.
وقال رئيس نادي الهلال، إن التفاوض مع جيسوس، منذ البداية، كان للتمديد لموسم رياضي واحد، يشمل أيضًا البقاء حتى بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في صيف عام 2025.
وأردف: "بعد كأس العالم للأندية إذا خرج الجميع سُعداء سيمدد الهلال عقد جيسوس مرة أخرى، ولدينا طموح، ودائمًا الجهاز الفني يستمر حتى يتحقق الاستقرار".
وأعرب ابن نافل، عن غضبه، من تقليل قائمة الفرق في الموسم الرياضي المقبل 2024-2025؛ قائلًا: "قدمنا مثل باقي الأندية احتجاجًا ضد هذا القرار؛ لكن تم رفضه".
وشدد ابن نافل، على أن الهلال سيتضرر للغاية، من قرار تقليص القائمة؛ خاصة أن الفريق سيلعب أكثر من 60 مباراة رسمية، وبـ15 لاعبًا سعوديًا فقط.