الكشف عن راتب جيسوس بعد تجديد تعاقده مع الهلال

كشفت تقارير إعلامية عن الراتب الذي سيتقضاه خورخي جيسوس مع الهلال السعودي بعد تجديد تعاقده.

وجددت إدارة الهلال تعاقدها مع المدرب البرتغالي لنهاية الموسم المقبل، بعد النتائج والأرقام القياسية التي حققها مع الفريق، وكان آخرها التتويج مع "الزعيم" بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء الجمعة، على حساب النصر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "jn" البرتغالية، فإن جيسوس سيحصل من الهلال على راتب صافٍ يصل إلى 12 مليون يورو.

وسيزيد الراتب الجديد للمدرب البرتغالي عما كان يتقاضاه الموسم الماضي بنحو 20‎%‎.