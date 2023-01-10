ما "المشاكل الشخصية" التي دمرت علاقة كارلو أنشيلوتي وغاتوزو؟
يواجه ريال مدريد منافسه فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وهي المباراة التي تجمع المدربين الإيطاليين كارلو أشيلوتي، وجينارو غاتوزو.
وقال كارلو أنشيوتي مدرب ريال مدريد عن مدرب فالنسيا غاتوزو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء :"غاتوزو؟ لقد مررنا بلحظات لطيفة للغاية، فزنا بدوري أبطال أوروبا مرتين، وبعد ذلك لم تكن العلاقة جيدة دائمًا، ولدينا مشاكل شخصية، ولا أريد التحدث عنها، وجاء العديد من المدربين من ميلان، وفريق غاتوزو قوي جدًا، ولديه هوية واضحة جدًا".
ويعرف كارلو أنشيلوتي غاتوزو جيدًا، حيث دربه في ميلان فترة طويلة، من 2001 إلى 2009، تُوجا خلالها بـ8 ألقاب، منها لقبان في دوري أبطال أوروبا.
مشاكل شخصية
خلال فترة تدريب أنشيلوتي لميلان كانت علاقته مع غاتوزو جيدة، علاقة صداقة، وأيضًا علاقة تجمع بين أب وابنه، خاصة أن غاتوزو لعب في نفس المركز الذي كان يلعب فيه أنشيلوتي حينما كان لاعبًا في ميلان.
ورغم رحيل أنشيلوتي من ميلان ظلت العلاقة جيدة، وحين تحول غاتوزو لمدرب صرح بأنه يعتبر مدربه السابق نموذجًا يحتذي به في عمله الجديد.
لكن العلاقة انتهت في نابولي، وكما تقول الأغنية الإيطالية الشهيرة للمغني بينك مارتيني: "في ليلة في نابولي"، "للأسف، كل شيء يجب أن ينتهي".
المشكلة بين أنشيلوتي وغاتوزو تعود إلى 2019 حين كان أنشيلوتي مدربًا لنابولي وتمت إقالته وتعيين غاتوزو مدربًا جديدًا رغم أنه لم يقدم الكثير برفقة ميلان خلال موسمين.
غاتوزو صرح أثناء تقديمه مدربًا لنابولي: "أنشيلوتي مثل الأب بالنسبة لي، لقد كان قريبًا مني طوال هذه السنوات وساعدني دائمًا، وكارلو رائع، لقد فاز بكل شيء، أما أنا فلا يزال لدي الكثير لأثبته".
ورفض غاتوزو التشكيك في إدارته السابقة لميلان، لكن المدرب الحالي لريال مدريد وبحسب تقارير إعلامية انزعج من خطوة قيادة غاتوزو لنابولي، حيث كانت هناك مكالمة هاتفية بين الطرفين، اكتشف بعدها أن غاتوزو هو من سيخلفه.
وتحدثت تقارير عن انتقادات غاتوزو بعد ذلك لإدارة أنشيلوتي لنابولي، قائلًا: "الفريق لم يعمل جيدًا، لقد وصل هذا إلى الحضيض، والآن يحتاجون إلى حالة بدنية مختلفة".
ولم ينكر غاتوزو هذه التصريحات، حيث قال خلال مقابلة سابقة مع "آس": "عندما ذهبت إلى نابولي أخذت مكانه. لبضعة أشهر كان هناك الكثير من الحديث في الصحف أن الفريق لم يكن يسير على ما يرام عندما كان هناك كارلو. هذا الفريق لم يكن جيدًا بدنيًا، وفي هذين العامين، لم يتم أداء بعض الأشياء بشكل جيد".