ما "المشاكل الشخصية" التي دمرت علاقة كارلو أنشيلوتي وغاتوزو؟

يواجه ريال مدريد منافسه فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وهي المباراة التي تجمع المدربين الإيطاليين كارلو أشيلوتي، وجينارو غاتوزو.

‏وقال كارلو أنشيوتي مدرب ريال مدريد عن مدرب فالنسيا غاتوزو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء :"غاتوزو؟ لقد مررنا بلحظات لطيفة للغاية، فزنا بدوري أبطال أوروبا مرتين، وبعد ذلك لم تكن العلاقة جيدة دائمًا، ولدينا مشاكل شخصية، ولا أريد التحدث عنها، وجاء العديد من المدربين من ميلان، وفريق غاتوزو قوي جدًا، ولديه هوية واضحة جدًا".

ويعرف كارلو أنشيلوتي غاتوزو جيدًا، حيث دربه في ميلان فترة طويلة، من 2001 إلى 2009، تُوجا خلالها بـ8 ألقاب، منها لقبان في دوري أبطال أوروبا.