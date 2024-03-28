"أنهى حلمه".. غضب عارم تجاه مدرب برشلونة بسبب المراهنات (صورة)

وكان ماركيز فعليا بين الخيارات المهمة قبل أن تظهر أزمة موقع المراهنات الخاص به إلى العلن خلال الأيام الأخيرة؛ ما أغضب صناع القرار في النادي الكاتالوني.

ولم تشفع النتائج الجيدة لماكيز مع فريق الرديف له في أزمة المراهنات، حيث يعتبر أعضاء برشلونة أن تلك سقطة كبيرة ولا تناسب النادي.

وبات بعض المدربين الألمان الأقرب لخلافة تشافي حال أصر على الرحيل مثل توماس توخيل، وهانزي فليك، ويوليان ناغلزمان.