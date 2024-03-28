"أنهى حلمه".. غضب عارم تجاه مدرب برشلونة بسبب المراهنات (صورة)
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن خروج المكسيكي رافا ماركيز من قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.
ويقود ماركيز حاليا فريق الرديف بنادي برشلونة، وكان من بين المرشحين لخلافة تشافي.
وكان ماركيز واحدا من أبرز عناصر الجيل الذهبي لنادي برشلونة، حيث قاد خط الدفاع فترات طويلة للغاية، ويعد أحد أساطير النادي.
وحسب موندو ديبورتيفو، أصبح رافا ماركيز خيارا أقل أهمية لتدريب الفريق الأول لبرشلونة بسبب كونه سفيرا لأحد أكبر مواقع المراهنات على المباريات.
ونشر ماركيز مؤخرا إعلانات لموقع المراهنات الذي يعمل سفيرا له على حساباته على منصات التواصل الاجتماعي؛ ما خلق غضبا عارما داخل النادي.
ووفقا للتقرير، فقد أثار إعلان المراهنات غضب بعض أعضاء مجلس الإدارة المهمين، ما أطاح بحلم ماركيز في قيادة الفريق الأول.
وسبق أن أعلن ماركيز علانية رغبته في قيادة برشلونة وخلافة تشافي إبان إعلان الأخير تركه قيادة الفريق نهاية الموسم الجاري.
وكان ماركيز فعليا بين الخيارات المهمة قبل أن تظهر أزمة موقع المراهنات الخاص به إلى العلن خلال الأيام الأخيرة؛ ما أغضب صناع القرار في النادي الكاتالوني.
ولم تشفع النتائج الجيدة لماكيز مع فريق الرديف له في أزمة المراهنات، حيث يعتبر أعضاء برشلونة أن تلك سقطة كبيرة ولا تناسب النادي.
وبات بعض المدربين الألمان الأقرب لخلافة تشافي حال أصر على الرحيل مثل توماس توخيل، وهانزي فليك، ويوليان ناغلزمان.