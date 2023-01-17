تقرير: 13 لاعبًا من ريال مدريد في وضعية صعبة

لكن بحسب ماركا، ليس كل شيء مرتبطًا بنهائيات كأس العالم فموسم ريال مدريد منذ بدايته هناك 13 لاعبًا في الفريق في وضعية صعبة إما بسبب المشاركة في نهائيات كأس العالم وإما لتراجع مستواهم وعدم الاعتماد عليهم من طرف المدرب الإيطالي أو تعدد الإصابات.

الألماني أنتوني روديغر والكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي إدواردو كامافينغا والأوروغوياني فيدي فالفيردي والإسباني داني كارفخال هم الأكثر تضررًا من المشاركة في نهائيات كأس العالم ولم يعد أي منهم في مستوى جيد ولائق بدنيا.

بينما لم يستطع فيرلاند ميندي الظهير الأيسر الفرنسي استعادة أفضل مستوياته هذا الموسم ويعاني في الفريق.