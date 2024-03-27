ألكاراز يتقدم في بطولة ميامي للتنس.. وماروغان يواصل مسيرته الرائعة
أبقى كارلوس ألكاراز، بطل إنديان ويلز، على آماله في تحقيق ثنائية "الشمس المشرقة" بفوزه 6-3 و6-3 على لورينتسو موسيتي ليبلغ دور الثمانية لبطولة ميامي المفتوحة للتنس للعام الثالث على التوالي.
واحتاج اللاعب الإسباني إلى أقل من 90 دقيقة ليتفوق على المصنف 23 القادم من إيطاليا بعد أن أطلق ضربات أمامية وحقق 18 نقطة من أصل 22 حين تقدم على الشبكة.
وكسر ألكاراز إرسال منافسه في بداية المباراة وكرر ذلك ليفوز بالمجموعة الأولى الخالية من الإثارة أمام موسيتي.
وكسر موسيتي إرسال ألكاراز للمرة الأولى في المباراة لكنه ظل متأخرا 4-3 في المجموعة الثانية وذلك حين أخطأ اللاعب الإسباني فجأة أثناء تسديد ضربة خلفية.
لكن الإثارة لم تدم طويلا؛ إذ انتفض بطل نسخة عام 2022 بسهولة في الشوط التالي قبل أن ينهي المباراة حين سدد موسيتي في الشبكة ليهدي ألكاراز نقطة حسم المباراة.
وقال ألكاراز، الذي عانى من إصابة في الكاحل في وقت سابق من الموسم، بعد فوزه في مباراته التاسعة تواليا: "بلا شك، هذا هو أفضل ما أشعر به.
"أشعر أنني بحالة جيدة في الملعب، وأتحرك بشكل رائع دون أي إصابات لأنني لم أعد أفكر في كاحلي أثناء وجودي في الملعب".
وسيواجه ألكاراز في الدور المقبل جريجور ديميتروف المصنف 11 بعد أن استمر تألق اللاعب البلغاري بفوزه 3-6 و6-3 و7-6 على البولندي هوبرت هوركاتش.
وفي مباريات أخرى، تغلب التشيكي توماس ماتشاك غير المصنف على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-3 و6-3 ليبلغ دور الثمانية في بطولة أساتذة للمرة الأولى.
وسيواجه ماتشاك مهمة صعبة أمام يانيك سينر المصنف الثاني.
وواصل فابيان ماروغان، الذي أطاح بالمصنف السادس هولغر رونه في وقت سابق من البطولة، مسيرته المذهلة بفوزه على المصنف التاسع أليكس دي مينو 6-4 و0-6 و6-1.
وقد يواجه اللاعب المجري غير المصنف، الذي مدد سجله في الفوز والخسارة أمام منافسيه من العشرة الأوائل إلى 4-1، مهمة صعبة في دور الثمانية أمام ألكسندر زفيريف المتألق.
وضرب اللاعب الألماني المصنف الرابع موعدا مع ماروغان بعد فوزه على الروسي كارين ختشانوف 6-1 و6-4.