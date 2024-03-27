ألكاراز يتقدم في بطولة ميامي للتنس.. وماروغان يواصل مسيرته الرائعة

أبقى كارلوس ألكاراز، بطل إنديان ويلز، على آماله في تحقيق ثنائية "الشمس المشرقة" بفوزه 6-3 و6-3 على لورينتسو موسيتي ليبلغ دور الثمانية لبطولة ميامي المفتوحة للتنس للعام الثالث على التوالي.

واحتاج اللاعب الإسباني إلى أقل من 90 دقيقة ليتفوق على المصنف 23 القادم من إيطاليا بعد أن أطلق ضربات أمامية وحقق 18 نقطة من أصل 22 حين تقدم على الشبكة.

وكسر ألكاراز إرسال منافسه في بداية المباراة وكرر ذلك ليفوز بالمجموعة الأولى الخالية من الإثارة أمام موسيتي.

وكسر موسيتي إرسال ألكاراز للمرة الأولى في المباراة لكنه ظل متأخرا 4-3 في المجموعة الثانية وذلك حين أخطأ اللاعب الإسباني فجأة أثناء تسديد ضربة خلفية.