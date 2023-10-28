مدرب جيرونا قبل الكلاسيكو: تصدرنا للدوري الإسباني حلم لم نكن نتوقعه

واعتلى جيرونا مؤقتاً صدارة الدوري الإسباني، أمس الجمعة، بعد الفوز بهدف نظيف أمام ضيفه سيلتا فيغو، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ11.

وجاء هدف أصحاب الأرض عن طريق يانجل هيريرا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني من المباراة، التي أقيمت على ملعب مونتيليفي.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي: "هدف يانغيل هيريرا كان بمثابة عبقرية لاعب يتمتع بمستوى عالٍ للغاية، وأحدث الفارق في المواجهة".

وأشار إلى أنه شعر بسعادة كبيرة بهدف هيريرا من أجل الجماهير واللاعبين، الذين قاموا بعمل رائع في محاولة السيطرة على مباراة صعبة للغاية ضد خصم يمتلك لاعبين رائعين".