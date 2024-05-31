نيمار يفتح النار على ممثلة برازيلية (فيديو)

وجه النجم البرازيلي نيمار هجومًا حادًا ضد الممثلة البرازيلية لوانا بيوفاني بعد التصريحات التي أدلت بها الأخيرة ضده.

وقالت لوانا في مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي إن نيمار مثال سيئ على كل المستويات سواء كشخص أو أب أو زوج أو حت لاعب كرة قدم بدأ فقدان تألقه.