نيمار يفتح النار على ممثلة برازيلية (فيديو)
وجه النجم البرازيلي نيمار هجومًا حادًا ضد الممثلة البرازيلية لوانا بيوفاني بعد التصريحات التي أدلت بها الأخيرة ضده.
وقالت لوانا في مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي إن نيمار مثال سيئ على كل المستويات سواء كشخص أو أب أو زوج أو حت لاعب كرة قدم بدأ فقدان تألقه.
ونشر نيمار عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع إنستغرام رسالة أكد خلالها أنه تعب من الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص لا يعلمون ما يمر به حاليًا أو مر به سابقًا.
وفتح نجم الهلال النار على الممثلة البرازيلية قائلًا:" هذه الفتاة المجنونة لن تقول اسمي بعد الآن".
وأضاف:" هل تريدين إثارة المشاكل؟ ضعي حذاءك اللعين في فمك واصمتي".
وظهر نيمار في مقطع فيديو نشره أيضًا عبر حسابه بموقع إنستغرام قائلًا:" أطلقوا مجنونة هنا لا تريد أن تترك اسمي من فمها، أعتقد أنها تريد شيئًا مني".
وأتم نجم الهلال:" تريدين أن تكوني مشهورة؟ لقد ذهب وقتك ولا يوجد شيء أقوله عنك".
وانضم نيمار إلى الهلال مطلع الموسم الحالي بعد تجارب مميزة مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.