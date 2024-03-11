كاسترو يعتذر لجمهور النصر بسبب تصريحه

قدم المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر السعودي، اعتذاره لجماهير الفريق بعد تصريحاته عن "العالمي" التي تسببت في إثارة الجدل.

وبعد خسارة النصر الدرامية 1/3 أمام الرائد في الدوري السعودي قال كاسترو: "منذ متى لم يفز النصر ببطولة قبل تحقيق البطولة العربية؟ لا تظنوا أن النصر يُحقق بطولة كل عام".

وأضاف: "المدربون الذين كانوا قبلي ماذا فعلوا؟ كانوا يبحثون عن الأعذار.. فزنا هذا الموسم بالبطولة العربية لكن هناك سنوات كثيرة لم يفز النصر فيها ببطولات".