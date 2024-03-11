كاسترو يعتذر لجمهور النصر بسبب تصريحه
قدم المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر السعودي، اعتذاره لجماهير الفريق بعد تصريحاته عن "العالمي" التي تسببت في إثارة الجدل.
وبعد خسارة النصر الدرامية 1/3 أمام الرائد في الدوري السعودي قال كاسترو: "منذ متى لم يفز النصر ببطولة قبل تحقيق البطولة العربية؟ لا تظنوا أن النصر يُحقق بطولة كل عام".
وأضاف: "المدربون الذين كانوا قبلي ماذا فعلوا؟ كانوا يبحثون عن الأعذار.. فزنا هذا الموسم بالبطولة العربية لكن هناك سنوات كثيرة لم يفز النصر فيها ببطولات".
اعتذار كاسترو
وقال كاسترو اليوم الأحد: "كان هناك سوء فهم لتصريحاتي الأخيرة".
وأضاف كاسترو قبل مواجهة العين في دوري أبطال آسيا: "رسالتي لجماهير النصر هي الشكر الكبير لما يفعلونه لنا في المدرجات، في كل الأوقات كانوا معنا".
وتابع: "بما أنني أتحدث للجماهير فأنا أقول لهم إنه في آخر مؤتمر كان هناك سوء فهم لكلامي، و أعتذر عن ذلك، فما جذبني لتغيير فريقي منتصف الموسم في البرازيل وهو متصدر الدوري حينها هو فرصة وتحدي أن أكون جزءًا من مشروع النصر للفوز والمنافسة بجميع البطولات".
وأتم المدرب البرتغالي: "لا أنسى أننا افتتحنا الموسم بالفوز ببطولة، ونعدكم أننا مع لاعبينا سنعطيكم لحظات أخرى أجمل، وستسعدون معنا".
وخسر النصر 0/1 أمام العين في ذهاب ربع النهائي وتقام مباراة الإياب غدا الإثنين على ملعب الأول بارك.
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي وحصد 53 نقطة ويتأخر بـ12 نقطة عن الهلال المتصدر بعد لعب 23 جولة، وتبقي 11 جولة.
وتولى كاسترو البالغ من العمر 61 عامًا تدريب النصر في يوليو الماضي.