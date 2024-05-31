علاء مبارك يهاجم محمد صلاح بشدة
وجه علاء مبارك؛ نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، سهام نقده إلى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بشأن موقفه من الحرب على غزة.
وقال علاء مبارك، على صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "محمد صلاح نجم له شعبية كبيرة، نحبه ونفتخر به، ونتابع مبارياته مع نادي ليفربول، حقق نجاحات كبيرة في عالم كرة القدم لا يختلف عليها أحد، الغريب أن معظم نجوم الرياضة، عربًأ وأجانب ولاعبي كرة القدم في العالم، تضامنوا مع الأحداث في غزة، وضد مجازر الكيان المحتل في رفح، أمام صمت غريب وغير مفهوم من النجم المحبوب!".
وأضاف: "كنا ننتظر موقفا من محمد صلاح كما فعل الآخرون، لكنه اكتفى بالصمت وعدم التعليق! النجم المحبوب؛ الصمت ليس مطلوبا في كل الأحوال، فبعض المواقف لا يحق للإنسان أن يصمت فيها، خاصة ونحن أمام مجازر بشعة ضد مدنيين عزل وجيش يقتل الطفولة بدم بارد".
وفي وقت سابق، أثارت قناة إسرائيلية حالة من الجدل حول لاعب كرة القدم المصري المحترف في ليفربول محمد صلاح، بعد أن طرحت للنقاش قضية عدم مشاركته في حملة دولية داعمة لقطاع غزة، تحت عنوان "كل العيون على رفح".
ويجري الحديث عن حملة دولية تضامنية على منصات التواصل الاجتماعي للإعراب عن التضامن مع مدينة رفح، الواقعة جنوبي قطاع غزة، وهي حملة جذبت إليها ملايين الأشخاص، بمن في ذلك مشاهير حول العالم.