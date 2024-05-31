علاء مبارك يهاجم محمد صلاح بشدة

وقال علاء مبارك، على صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "محمد صلاح نجم له شعبية كبيرة، نحبه ونفتخر به، ونتابع مبارياته مع نادي ليفربول، حقق نجاحات كبيرة في عالم كرة القدم لا يختلف عليها أحد، الغريب أن معظم نجوم الرياضة، عربًأ وأجانب ولاعبي كرة القدم في العالم، تضامنوا مع الأحداث في غزة، وضد مجازر الكيان المحتل في رفح، أمام صمت غريب وغير مفهوم من النجم المحبوب!".

وأضاف: "كنا ننتظر موقفا من محمد صلاح كما فعل الآخرون، لكنه اكتفى بالصمت وعدم التعليق! النجم المحبوب؛ الصمت ليس مطلوبا في كل الأحوال، فبعض المواقف لا يحق للإنسان أن يصمت فيها، خاصة ونحن أمام مجازر بشعة ضد مدنيين عزل وجيش يقتل الطفولة بدم بارد".