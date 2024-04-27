جمهور الخليج يستفز رونالدو
قام جمهور نادي الخليج باستفزاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، خلال المواجهة التي تجمعهما، مساء السبت، في الدوري السعودي.
ويلعب النصر مع الخليج على أرضية استاد الأمير محمد بن فهد، في خضم مواجهات الجولة 29 من بطولة الدوري السعودي.
وقام جمهور الخليج باستغلال الهتاف باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي في محاولة لإخراج النجم البرتغالي عن شعوره، كما حدث من قبل، فقاموا بترديد اسم "ميسي" كلما لمس "الدون" الكرة.
ويبدو أن رونالدو تعلم الدرس ولم يفقد أعصابه، بعدما تعرض للإيقاف والغرامة في واقعة مشابهة، عندما رد على جماهير الشباب في الديربي بإشارة غير أخلاقية.
ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة من 28 مباراة، حقق الفوز في 22 لقاء، وتعادل في 2، وخسر في 4 مواجهات.
على الجانب الآخر يتواجد فريق الخليج في المركز الحادي عشر في جدول الدوري السعودي، ولديه 35 نقطة حصل عليها من 28 مواجهة، إذ فاز في 9، وتعادل في 8، وخسر 11 مباراة.