مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق، اليوم الأحد، منافسات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 والتي تشهد مواجهات قوية على رأسها لقاء منتخبي تونس وناميبيا على ملعب الأخير.

ويخوض المنتخب الموريتاني اختبارًا صعبًا أمام السنغال في مشوار التصفيات كما يلعب منتخب جيبوتي ضد إثيوبيا.

وتواصل المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأوروبية استعداداتها لانطلاق البطولة حيث يلعب المنتخب الإيطالي ضد البوسنة كما يلتقي منتخب فرنسا منافسه كندا.