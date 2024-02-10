بإنهاء خيالي.. يزن النعيمات يسجل رقما تاريخيا أردنيا (فيديو)
حقق يزن النعيمات، نجم المنتخب الأردني، رقما تاريخيا بالهدف الذي سجله في شباك نظيره القطري، خلال المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، على ملعب لوسيل، في نهائي كأس آسيا 2023.
ويتقدم المنتخب القطري بهدفين مقابل هدف للأردن.
وجاء هدف التعادل للأردن عن طريق يزن النعيمات، في الدقيقة 67 من الشوط الثاني، بإنهاء رائع من اللاعب.
وأصبح النعيمات أول لاعب أردني يسجل في نهائي كأس آسيا.
وكان منتخب قطر تأهل إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
بينما جاء تأهل منتخب الأردن على حساب كوريا الجنوبية، بالفوز بهدفين دون رد.
وقدم رجال المدرب المغربي حسين عموتة، مسيرة مميزة في نسخة هذه البطولة، حيث تأهل بين أفضل ثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.
وفي دور الـ16 تجاوزوا العراق بنتيجة 3-2، وعبروا طاجكستان بنتيجة 1-0 في دور الثمانية، وأقصوا منتخب كوريا الجنوبية في نصف النهائي بنتيجة 2-0. ويتصدرون قائمة أفضل خط هجوم برصيد 12 هدفًا، واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط.