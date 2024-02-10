بإنهاء خيالي.. يزن النعيمات يسجل رقما تاريخيا أردنيا (فيديو)

حقق يزن النعيمات، نجم المنتخب الأردني، رقما تاريخيا بالهدف الذي سجله في شباك نظيره القطري، خلال المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، على ملعب لوسيل، في نهائي كأس آسيا 2023.

ويتقدم المنتخب القطري بهدفين مقابل هدف للأردن.

وجاء هدف التعادل للأردن عن طريق يزن النعيمات، في الدقيقة 67 من الشوط الثاني، بإنهاء رائع من اللاعب.

وأصبح النعيمات أول لاعب أردني يسجل في نهائي كأس آسيا.