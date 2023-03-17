صحف رياضية: صراع الكلاسيكو من أجل الاستحواذ.. قرعة دوري أبطال أوروبا بوجود تمساحين.. ورائحة الكأس

ركزت الصحيفة على إقصاء آرسنال من دور الـ16 للدوري الأوروبي بعد الخسارة بضربات الترجيح أمام سبورتينغ لشبونة وكتبت: "عانى غابرييل مارتينيلي من حسرة بركلات الترجيح في قلب آرسنال، وصلت حملة الدوري الأوروبي إلى نهاية محطمة".