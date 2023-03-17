صحف رياضية: صراع الكلاسيكو من أجل الاستحواذ.. قرعة دوري أبطال أوروبا بوجود تمساحين.. ورائحة الكأس

ركزت الصحيفة على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد وكتبت: "كلاسيكو مع بيدري" و"دو بورغوس حكم المباراة".
الصحيفة اهتمت بقضية نيغريرا وكتبت: "الاتحاد الإسباني لكرة القدم يتدخل في قضية نيغريرا".
كما اهتمت بقرعة دوري أبطال أوروبا وكتبت: "ريال مدريد لتجنب مانشستر سيتي وبايرن ميونخ".
كما اهتمت بالمنتخب الإسباني وكتبت: "دي لافونتي يعطي أول لائحة للمنتخب".
الصحيفة اهتمت بنتائج الأندية الإسبانية في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي والتي شهدت تأهل إشبيلية وإقصاء ريال بيتيس وريال سوسيداد وفياريال".
غلاف صحيفة سبورت اليوم الجمعة.
موندو ديبورتيفو: التعاقد بيدري
ركزت الصحيفة على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد وعودة بيدري من الإصابة وكتبت: "التعاقد بيدري".
الصحيفة اهتمت بتصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني وكتبت: "تيباس: لا أعتقد أن برشلونة قدم رشاوى للحكام".
كما اهتمت الصحيفة بقرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي جوز الهند الكبار في القرعة".
الصحيفة اهتمت بتأهل إشبيلية لربع نهائي الدوري الأوروبي وإقصاء باقي الأندية الإسبانية من المسابقات الأوروبية.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الجمعة.
أس: قرعة بوجود تمساحين
ركزت الصحيفة على حوارها مع الإسباني كارلوس سانز متسابق الفورمولا 1 وكتبت: "كارلوس سانز: أريد أن أصبح الأفضل".
الصحيفة اهتمت بقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: "قرعة بوجود تمساحين".
كما اهتمت الصحيفة بإقصاء ريال بيتيس وريال سوسيداد وفياريال وتأهل إشبيلية في منافسات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وبمنتخب إسبانيا وكتبت: "منتخب إسبانيا الجديد يبدأ اليوم".
غلاف صحيفة أس اليوم الجمعة.
ذا صن: معاناة غابرييل مارتينيلي
ركزت الصحيفة على إقصاء آرسنال من دور الـ16 للدوري الأوروبي بعد الخسارة بضربات الترجيح أمام سبورتينغ لشبونة وكتبت: "عانى غابرييل مارتينيلي من حسرة بركلات الترجيح في قلب آرسنال، وصلت حملة الدوري الأوروبي إلى نهاية محطمة".
غلاف صحيفة ذا صن اليوم الجمعة.
ليكيب: رائحة الكأس
ركزت الصحيفة على تأهل نيس لربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت: "يوم نيس".
الصحيفة اهتمت بمباراة أولمبيك ليون ونانت في الدوري الفرنسي وكتبت: "رائحة الكأس".