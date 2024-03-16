إعلامية عراقية تتسبب في إيقاف عماد محمد 6 أشهر

وقال الاتحاد في بيان: "في الوقت الذي تلقى فيه الاتحاد العراقي لكرة القدم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، عن التدريب لمدة 6 أشهر، نتيجة ما أسماها (توجيه إهاناتٍ إلى إحدى الإعلاميات) في وقتٍ سابقٍ، فإن الاتحاد سيواصل دفاعه عن مدرب منتخب الشباب الذين تنتظره المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية".

وأضاف البيان، أن المدرب "هو واحد من أبناء اللعبة المهمين من الذين مثلوا المنتخبات الوطنية لسنوات طويلة، ولن يدخر جهوده في الدفاع عنه".

وأعرب الاتحاد عن استغرابه من "قضية تدويل الموضوع بالشكل الذي وصل من خلاله الأمر إلى الاتحاد الدولي، ونتجت عنه تداعيات انتهت بقرار حرمان المدرب عماد محمد، مع التأكيد على أن ما حصل كان قبل أكثر من 10 أشهر مضت، وتحديداً في فترة كأس العالم للشباب التي جرت في الأرجنتين العام الماضي".

وأوضح الاتحاد أنه "ينتظر قرار الاستئناف، ويتطلع بثقة إلى إلغاء قرار الحرمان، وعودة مدرب منتخب الشباب عماد محمد إلى التدريب".