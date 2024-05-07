صدمة للأهلي المصري بسبب مكافأة كأس العالم للأندية

وستحتضن الولايات المتحدة الأمريكية أول نسخة لكأس العالم بمشاركة 32 فريقًا، وكان الأهلي ضمِن المشاركة بها بصفته الفائز بلقبي عامي 2021 و2023.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" في وقت سابق أنه من المتوقع أن تصبح مكافأة كل فريق مشارك في البطولة 50 مليون جنيه إسترليني، بعد التوقعات الضخمة لحقوق تسويق البطولة، والبث التلفزيوني لها.

وأكد الإعلامي أمير هشام أن النادي الأهلي لم يتلق أي خطابات رسمية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يفيد بتحديد مكافآت المشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة.

وقال أمير هشام المقرب من إدارة الأهلي في تصريحات تليفزيونية: "بعض المصادر داخل النادي الأهلي أكدت عدم وصول أي خطابات رسمية، ولكن كان هناك تأكيدات بأن المبلغ سيكون كبيرًا".

وأضاف: "ما تم تداوله بالحصول على مبلغ 50 مليون دولار أو 40 مليون جنيه إسترليني غير صحيح، ولكن قد يتم الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار نظير المشاركة فقط".

واختتم: "هناك بعض المشاورات بين الفيفا والشركات الراعية، للعمل على رفع القيمة المادية للمشاركين في كأس العالم للأندية، خلال النسخة المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية".