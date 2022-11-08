بابلو ماشين لـ"إرم نيوز": أرشح الأرجنتين للتتويج بالمونديال.. وهذه توقعاتي للمنتخب السعودي (حوار)

اقترب موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 يوم 20 نوفمبر الجاري والتي تستضيفها قطر، وسط توقعات بنسخة حافلة بالندية والإثارة.

ويملك المدرب الإسباني بابلو ماشين المدير الفني الأسبق لفريق إشبيلية خبرات كبيرة بتجاربه سواء مع الفريق الأندلسي أو ألافيس أو جيرونا أو إسبانيول.

وتحدث ماشين في حواره لـ"إرم نيوز" حول العديد من النقاط المهمة قبل بطولة كأس العالم والمنتخبات المرشحة للتتويج في رأيه في سطور هذا الحوار:

بداية.. كيف ترى حظوظ المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم 2022؟

أعتقد أن المنتخب الإسباني ليس المرشح الأقوى للتتويج بلقب كأس العالم، لاروخا بدأ منذ فترة عملية الإحلال والتجديد مع المدرب لويس إنريكي وهو أمر يحتاج للوقت وبالتالي منتخب إسبانيا لن يدخل المونديال بجيل مثلما كان يملكه في نسخة 2010 أو النسخة المتوجة بلقب كأس الأمم الأوروبية مرتين متتاليتين.

ماذا ينقص المنتخب الإسباني في رأيك قبل المونديال؟

لو نظرت إلى قائمة لاروخا في كأس العالم 2010 أو أمم أوروبا 2008 و2012 تجد أن هناك وفرة أكبر في المهاجمين المميزين والمؤثرين على المرمى، ونفس الأمر في خط الدفاع، فالمنتخب حالياً لا يمتلك نفس الإمكانيات الفردية والجماعية مثلما كان في الماضي.

إلى أي مرحلة تتوقع وصول منتخب إسبانيا في كأس العالم؟

تبدو أجواء المونديال مختلفة، فالنتائج في مرحلة المجموعات ستقود المنتخب الإسباني مساراً مختلفاً في كأس العالم، وربما تتغير الأمور رأساً على عقب بناء على مسار المنتخب في الأدوار الإقصائية.

ما رأيك في عدم استدعاء دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى القائمة المشاركة في كأس العالم؟

أحترم قرارات المدير الفني لويس إنريكي وهو الأكثر دراية بلاعبيه ومن الأنسب لدخول قائمة المونديال، وأعتقد أن دي خيا حارس كبير ولكن في النهاية لن يستطيع المدرب استدعاء 50 لاعباً مثلاً لخوض بطولة.

من المنتخب المرشح بالنسبة لك للتتويج ببطولة كأس العالم 2022؟

في رأيي أن الصراع سيكون بين منتخبات أمريكا الجنوبية وأوروبا كما هو معتاد، فهناك منتخبات في القارتين لديها مقومات التتويج بلقب المونديال، منها البرازيل والأرجنتين وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وبلجيكا.

وإذا اضطررت للمراهنة على منتخب واحد للتتويج باللقب فسأختار المنتخب الأرجنتيني وربما بعده منتخب فرنسا حامل اللقب.

عملت هذا الموسم في الدوري السعودي مع فريق الرائد، ما توقعاتك للأخضر السعودي في المونديال؟

أولاً الكرة السعودية تطورت كثيراً والتنافسية عالية في الدوري السعودي وهناك لاعبون مميزون، ولكن الأخضر كان سيىء الحظ بالوقوع في مجموعة قوية وصعبة بوجود الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

هل يستطيع المنتخب السعودي عبور هذه المجموعة؟

بكل واقعية الأمور صعبة للغاية والأقرب أن الأخضر لن يستطيع عبور هذه المجموعة، ولكن الأهم في رأيي أن يقدم المنتخب السعودي نفسه في صورة أفضل ويظهر بمستويات متطورة في مواجهة هذه المنتخبات.

ما تقييمك لتجربتك مع الرائد السعودي؟

أولاً أنا سعيد بالعمل في أجواء الكرة السعودية واكتسبت خبرات رائعة مع الرائد وحققت نجاحات جيدة رغم بعض الظروف الصعبة، ورحلت عن منصبي بالتراضي مع الإدارة، وأنا الآن جاهز لخوض تحديات جديدة.