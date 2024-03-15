الإيطالي سينر أول المتأهلين لنصف نهائي إنديانا ويلز

تأهل الإيطالي يانيك سينر، الثالث عالميا في تصنيف لاعبي التنس المحترفين إلى نصف نهائي بطولة إنديانا ويلز الأمريكية بعدما أقصى التشيكي ييري ليكا، المصنف 32 على العالم بشوطين دون رد، الخميس، في أولى مباريات الدور ربع النهائي من البطولة.

وحسم سينر، الذي أحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، المباراة في ساعة و28 دقيقة، بعد أن تقدم دون عناء في كلتا المجموعتين بنتيجة (6 ـ3) و(6 ـ3).

وواصل الإيطالي بدايته المثالية في الموسم محققا فوزه الـ 16 هذا الموسم تواليا، ليضرب موعدا في نصف نهائي إنديانا ويلز حيث سينتظر الفائز من المواجهة التي تدور لاحقا بين الإسباني كارلوس ألكاريز والألماني ألكسندر زفيريف المصنفين الثاني والسادس على التوالي.

وخاض التشيكي ليكا للمرة الأولى مباراة ضمن ربع النهائي لدورات الألف نقطة، بعد أن حقق انتصارين مفاجئين أمام الروسي أندريه روبليف المصنف الثاني للبطولة واليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف 11 للبطولة، لكنه لم يتمكن من مواصلة المفاجآت أمام بطل أستراليا المفتوحة.