الجزائري جمال بلعمري يحتفل بالسيجار على طريقة أنشيلوتي (صور)
في لقطة مثيرة، احتفل جمال بلعمري، لاعب مولودية الجزائر، بتتويج فريقه بلقب الدوري الجزائري لكرة القدم على طريقة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، مع لاعبيه عقب تتويجهم بلقب الليغا.
وتوج مولودية الجزائر، مساء الجمعة، بلقب دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم قبل أربع جولات من النهاية، بعد فوزه 1-صفر على منافسه اتحاد العاصمة ضمن الجولة 26.
واستفاد مولودية الجزائر من تعادل المطاردين المباشرين شباب بلوزداد وشباب قسنطينة 1-1، فيما تجمد رصيد اتحاد العاصمة عند 39 نقطة من 23 مباراة في المركز الخامس.
وعقب المباراة، حرص لاعبو المولودية على الاحتفال بشكل كبير مع جماهيرهم باللقب الثمين، وكان أبرز اللقطات الاحتفالية هو ما قام به جمال بلعمري، فقد حرص أولا على قص شباك المرمى للاحتفاظ به ذكرى بعد التتويج بلقب البطولة.
وخلال الاحتفالات التي جابت شوارع المدينة، ظهر بلعمري وهو يحتفل بطريقة أنشيلوتي الأيقونية ممسكا بسيجار ومرتديا النظارات السوداء.
وعقب تتويج ريال مدريد أخيرا بلقب الدوري الإسباني رقم 36، ظهرت صورة لأنشيلوتي وهو يحتفل بارتداء النظارات السوداء وتدخين السيجار، مثل التي انتشرت له في عام 2022 عقب حصد لقب الليغا، في موسم شهد لاحقاً التتويج بدوري أبطال أوروبا، وتحوّلت لصورة أيقونية من وقتها.
ووقف بجوار أنشيلوتي في الصورة كل من النمساوي ديفيد ألابا والفرنسي إدواردو كامافينغا والثلاثي البرازيلي رودريغو غويس وإيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور.
وهذا هو اللقب الثامن في تاريخ مولودية الجزائر والأول منذ 2010، وذلك بعد أعوام 1972 و1975 و1976 و1978 و1979 و1999.
وستسنح الفرصة للمولودية لحصد الثنائية المحلية عندما يواجه جاره شباب بلوزداد في نهائي كأس الجزائر.
وعزز مولودية الجزائر صدارته بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة، مقابل 46 نقطة لشباب بلوزداد في المركز الثاني، و45 نقطة لشباب قسنطينة صاحب المركز الثالث، الذي يملك مباراة مؤجلة.