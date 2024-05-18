الجزائري جمال بلعمري يحتفل بالسيجار على طريقة أنشيلوتي (صور)

في لقطة مثيرة، احتفل جمال بلعمري، لاعب مولودية الجزائر، بتتويج فريقه بلقب الدوري الجزائري لكرة القدم على طريقة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، مع لاعبيه عقب تتويجهم بلقب الليغا.

وتوج مولودية الجزائر، مساء الجمعة، بلقب دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم قبل أربع جولات من النهاية، بعد فوزه 1-صفر على منافسه اتحاد العاصمة ضمن الجولة 26.

واستفاد مولودية الجزائر من تعادل المطاردين المباشرين شباب بلوزداد وشباب قسنطينة 1-1، فيما تجمد رصيد اتحاد العاصمة عند 39 نقطة من 23 مباراة في المركز الخامس.

وعقب المباراة، حرص لاعبو المولودية على الاحتفال بشكل كبير مع جماهيرهم باللقب الثمين، وكان أبرز اللقطات الاحتفالية هو ما قام به جمال بلعمري، فقد حرص أولا على قص شباك المرمى للاحتفاظ به ذكرى بعد التتويج بلقب البطولة.