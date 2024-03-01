راشفورد يرد بقوة على المشككين في التزامه مع مانشستر يونايتد

رد ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، على المشككين في التزامه مع ناديه بعد استبعاد المدرب الهولندي إيريك تين هاغ له؛ بسبب مشكلات تأديبية هذا الموسم.

وغاب راشفورد البالغ من العمر 26 عاما عن فوز يونايتد 4/2 في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي على نيوبورت كاونتي، بعد أيام من رؤيته في أحد النوادي الليلية في بلفاست.

ويعتقد اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي سجل 30 هدفا في مسيرته الموسم الماضي، أنه تعرض لمعاملة غير عادلة من قبل وسائل الإعلام.

وكتب راشفورد لمنصة "ذا بليرز تربيون" الإعلامية: "عندما أرتكب خطأ، سأكون أول من أرفع يدي وأقول إنني بحاجة للقيام بعمل أفضل".