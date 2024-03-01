راشفورد يرد بقوة على المشككين في التزامه مع مانشستر يونايتد
رد ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، على المشككين في التزامه مع ناديه بعد استبعاد المدرب الهولندي إيريك تين هاغ له؛ بسبب مشكلات تأديبية هذا الموسم.
وغاب راشفورد البالغ من العمر 26 عاما عن فوز يونايتد 4/2 في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي على نيوبورت كاونتي، بعد أيام من رؤيته في أحد النوادي الليلية في بلفاست.
ويعتقد اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي سجل 30 هدفا في مسيرته الموسم الماضي، أنه تعرض لمعاملة غير عادلة من قبل وسائل الإعلام.
وكتب راشفورد لمنصة "ذا بليرز تربيون" الإعلامية: "عندما أرتكب خطأ، سأكون أول من أرفع يدي وأقول إنني بحاجة للقيام بعمل أفضل".
وأضاف المهاجم الذي سجل خمسة أهداف فقط مع مانشستر يونايتد هذا الموسم: "لكن إذا شككت في التزامي تجاه مانشستر يونايتد، فهذا هو الوقت الذي يجب أن أتحدث فيه".
وتابع: "نشأت هنا، لعبت لهذا النادي منذ أن كنت صبيا، رفضت عائلتي أموالا كانت ستغير مجرى حياتي عندما كنت طفلا حتى أتمكن من حمل هذه الشارة".
وأتم: "إذا بدأت في التشكيك في التزامي تجاه هذا النادي وحبي لكرة القدم، فسأطلب منك ببساطة أن تتمتع بمزيد من الإنسانية".
وانهالت الإشادات على راشفورد خلال جائحة كوفيد-19، عندما أطلق حملة لصالح الأطفال الذي يعانون من الفقر الغذائي؛ ما دفع الحكومة في عام 2020 لإحداث تحول في نهجها.
ويعتقد أفضل لاعب في مانشستر يونايتد، الموسم الماضي، أن عمله خارج الملعب أثار انتقادات أيضا.
وقال: "كنت أحاول فقط استخدام صوتي للتأكد من أن الأطفال لن يعانوا من الجوع لأنني أعرف بالضبط ما يشعرون به، لسبب ما، يبدو أن ذلك استفز بعض الأشخاص بطريقة خاطئة".
وواصل: "يبدو أنهم كانوا ينتظرون أن أمرّ بلحظة إنسانية حتى يتمكنوا من توجيه أصابع الاتهام لي بالقول 'انظروا؟ انظروا من هو حقا؟'".
ويواجه مانشستر يونايتد موسما مخيبا للآمال، ويحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ثماني نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.
وقال راشفورد: "أعدكم أن العالم لم يرَ بعد أفضل ما في جعبة مانشستر يونايتد وأفضل ما لدى تلك التشكيلة من اللاعبين. نريد العودة للعب في دوري أبطال أوروبا، علينا فقط أن نواصل العمل، وهذا يبدأ مني".