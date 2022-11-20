جيل فرنسا الجديد مستعد لتعويض بنزيما وباقي الغائبين في كأس العالم
يفتقد المنتخب الفرنسي جهود مجموعة من نجومه للإصابة كان آخرهم كريم بنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لكن اللاعبين الشبان مستعدون لاغتنام الفرصة.
ويغيب عن حامل اللقب كل من بول بوغبا وكريستوفر نكونكو ونغولو كانتي وبريسنيل كيمبيمبي وبنزيما، لكن هذه الغيابات لا تغير شيئا بالنسبة لإبراهيما كوناتي (23 عاما) وإدواردو كامافينغا (20 عاما).
وشارك بنزيما في المران الجماعي أمس السبت للمرة الأولى منذ وصوله إلى قطر، لكنه اضطر للمغادرة مبكرا بعد تعرضه لإصابة في الفخذ وتقرر استبعاده من تشكيلة كأس العالم بعد خضوعه للفحوصات.
وقرر المدرب ديدييه ديشان عدم استدعاء بديل لبنزيما.
وقال كوناتي: "عرفنا بشأن غياب بنزيما صباحا. الأمر صعب جدا بالنسبة للمنتخب الفرنسي، لكن هدفنا لم يتغير".
وأضاف: "هذه الأمور واردة في كأس العالم، لكننا نخوض مباراة في غضون يومين ويجب علينا أن ننظر للأمام لا إلى الماضي".
وتستهل فرنسا حملة الدفاع عن اللقب يوم الثلاثاء بمواجهة أستراليا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا تونس والدنمارك.
وقال كوناتي: "أنا حزين جدا على المصابين، كان بمقدورهم أن يؤدوا عملا جيدا، أنا جزء من الجيل الأصغر سنا ويجب علينا أن نعوض غياب لاعبين أكثر خبرة".
وتابع: "نحن محظوظون بفرصة إظهار قدراتنا، إنها فرصة علينا اغتنامها".
وبالنسبة لكامافينغا، الذي انضم إلى ريال مدريد العام الماضي، فإن اللاعبين الشبان متحمسون ومستعدون لتعويض الغيابات.
وقال: "لن يؤثر غياب كريم على أهدافنا، سنواصل القتال، رد فعل المنافس على الغيابات أمر يخصه، لا أهتم حقيقة بطريقة نظر المنافس إلينا".