جيل فرنسا الجديد مستعد لتعويض بنزيما وباقي الغائبين في كأس العالم

وشارك بنزيما في المران الجماعي أمس السبت للمرة الأولى منذ وصوله إلى قطر، لكنه اضطر للمغادرة مبكرا بعد تعرضه لإصابة في الفخذ وتقرر استبعاده من تشكيلة كأس العالم بعد خضوعه للفحوصات.

وقرر المدرب ديدييه ديشان عدم استدعاء بديل لبنزيما.

وقال كوناتي: "عرفنا بشأن غياب بنزيما صباحا. الأمر صعب جدا بالنسبة للمنتخب الفرنسي، لكن هدفنا لم يتغير".