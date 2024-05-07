أسطورة ريال مدريد ينضم إلى رونالدو في النصر السعودي

كشف تقرير إخباري إسباني أن نادي النصر السعودي قرر تعيين النجم السابق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد فيرناندو هييرو في منصب مدير رياضي جديد خلفاً للمدير الرياضي السابق سالازار، الذي أعلن رحيله عن النادي بشكل رسمي.

ووفقا لما أورده الصحفي ماتيو موريتو، اتفق نادي النصر، بشكل رسمي مع هييرو (56 عاما)، ليتسلم مهامه بداية من الموسم المقبل بعد إتمام المفاوضات بنجاح حول الأمور المالية وبرنامج العمل في الفترة المقبلة، مضيفا أن القائد السابق لمنتخب لاروخا سيبدأ مهامه بشكل رسمي خلال شهر يونيو المقبل لإعداد العدة للموسم القادم 2024 ـ 2025 وذلك مع الجهاز الفني والإداري للنادي.

وفي وقت لم تكشف فيه إدارة النصر عن أية تفاصيل بخصوص عقد هييرو ومهامه في الفريق، قالت المصادر ذاتها إن المدير الرياضي الجديد ستكون له صلاحيات واسعة كما سيشمل عمله التنسيق مع المدرب الأول كاسترو ولاعبي الفريق وفي مقدمتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.