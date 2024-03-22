تصفيات آسيا.. المنتخب السعودي يعزز صدارته بالفوز على طاجيكستان

سجل سالم الدوسري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 حين استلم الكرة وراوغ عدد من لاعبي طاجيكستان قبل أن يطلق تسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وعزز فريق المدرب روبرتو مانشيني، الذي ودع كأس آسيا الأخيرة من دور الـ16 بالخسارة بركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية، صدارته للمجموعة السابعة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات.

في المقابل تجمد رصيد طاجيكستان، الذي حقق إنجازا تاريخيا بتأهله لدور الثمانية في كأس آسيا قبل الخسارة 1-صفر أمام الأردن، عند أربع نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع الأردن الذي فاز 3-صفر على باكستان متذيل ترتيب المجموعة في وقت سابق اليوم.