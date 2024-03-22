تصفيات آسيا.. المنتخب السعودي يعزز صدارته بالفوز على طاجيكستان
واصل منتخب السعودية انتصاراته في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027 بفوزه 1-صفر على ضيفه منتخب طاجيكستان بفضل هدف سجله سالم الدوسري اليوم الخميس.
عزز المنتخب السعودي، صدارته للمجموعة السابعة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات.
سجل سالم الدوسري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 حين استلم الكرة وراوغ عدد من لاعبي طاجيكستان قبل أن يطلق تسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.
وعزز فريق المدرب روبرتو مانشيني، الذي ودع كأس آسيا الأخيرة من دور الـ16 بالخسارة بركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية، صدارته للمجموعة السابعة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات.
في المقابل تجمد رصيد طاجيكستان، الذي حقق إنجازا تاريخيا بتأهله لدور الثمانية في كأس آسيا قبل الخسارة 1-صفر أمام الأردن، عند أربع نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع الأردن الذي فاز 3-صفر على باكستان متذيل ترتيب المجموعة في وقت سابق اليوم.