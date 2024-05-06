مع أنباء عودته.. رصد "جوهرة لاماسيا" في برشلونة (صورة)

رصدت عدسات المصورين تشافي سيمونز لاعب لايبزيغ الألماني في مدينة برشلونة مع ربطه بالعودة إلى البلوغرانا.

ولم يكن كثيرون يتصورون أن يكون خيار عودة تشافي سيمونز واردًا عندما غادر برشلونة في عام 2019.

وكان الشاب، في ذلك الوقت، أحد ألمع المواهب في مدرسة لاماسيا، وكان يرغب في الانضمام سريعًا إلى الفريق الأول.

ومع ذلك، لم تتمكن الإدارة من إعطاء الشاب وعدًا أو أي ضمان من هذا القبيل، ما أدى لرحيله.

ومع ذلك، عاد سيمونز إلى رادار برشلونة بعد أدائه الرائع في السنوات الأخيرة، ورغم أن العودة إلى النادي معقدة بالفعل، فإن خوان لابورتا على استعداد لبذل الجهد لإعادة اللاعب.

ويستمتع سيمونز البالغ من العمر 21 عامًا بالحياة في ألمانيا لكنه سيعود إلى باريس سان جيرمان بعد انتهاء فترة إعارته في الصيف.