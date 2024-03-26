ميدفيديف يتغلب على كوبفر ويتأهل إلى دور الثمانية في بطولة ميامي للتنس

قطع دانييل ميدفيديف خطوة أخرى نحو الاحتفاظ بلقب للمرة الأولى في مسيرته، بعد فوز اللاعب الروسي المصنف الثالث على الألماني دومينيك كوبفر 7-6 و6-صفر، اليوم الثلاثاء، ليبلغ دور الثمانية في بطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وتعافى ميدفيديف من بدايته المهتزة واستغل أربع فرص لكسر الإرسال، بينما خسر إرساله مرة واحدة فقط ليضمن مكانا في دور الثمانية في ميامي؛ إذ لم يخسر أية مجموعة حتى الآن.

بادر كوبفر بالهجوم ليتقدم 4-3 في المجموعة الأولى، لكن ميدفيديف أجبره على خوض شوط فاصل خسر فيه النقاط الأربع الأولى قبل أن يجد طريقه.

ومع فقدان كوبفر المحبط السيطرة فجأة على ضرباته الأمامية، تقدم ميدفيديف بشكل أكثر سلاسة خلال المجموعة الثانية وكسر إرسال منافسه مرتين، ليتقدم 4-صفر، قبل أن يحسم المباراة لصالحه بكسر إرسال منافسه من دون رد.