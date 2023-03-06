رسميًا.. إعلان الأندية المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية في الاتحاد العربي لكرة القدم، عن قائمة أسماء الأندية المشاركة في البطولة في مرحلتي الدور الأول والثاني القادمين.
وتقام البطولة بمشاركة 37 ناديا من قارتي آسيا وأفريقيا وستقام تصفيات تمهيدية ومن ثم نهائيات تستضيفها السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.
ويرشح كل اتحاد محلي ناديا واحدا يكون ترتيبه من الأول للرابع في موسم 2021-2022، لتكون الأندية المشاركة هي المتأهلة من الدور التمهيدي وسبعة أندية من آسيا وخمسة من أفريقيا وتقام المباريات بطريقة الذهاب والإياب بين 24 ناديا ليتأهل منها 12 ناديا للدور الثاني، الذي يقام أيضا بنظام الذهاب والإياب على أن تتأهل ستة أندية للنهائيات.
ويضم الدور النهائي الأندية الستة المتأهلة من الدور الثاني وتضاف إليها أربعة أندية بالتأهل المباشر، إضافة إلى ستة أندية تتأهل حسب تصنيف اتحاداتها في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) لشهر ديسمبر 2022، وهي أندية أبطال الدوري لموسم 2021-2022 في كل من المغرب وتونس ومصر والجزائر والسعودية وقطر.
وأصدر الاتحاد العربي لكرة القدم بيانًا كشف فيه عن الأندية التي ستخوض المنافسات الأولية والنهائيات، من جميع الدول العربية، وجاءت كالتالي:
أندية الدور الأول
ضمت قائمة أندية الدور الأول كلاً من الجيش الملكي المغربي وطلائع الجيش المصري والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري والشباب السعودي، وقطر والسد من قطر والوحدة الإماراتي والسيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن الأردني، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني والاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.
أندية المرحلة النهائية
يتأهل من الدور الأول 6 أندية، تضاف إليها 10 أندية تتأهل بشكل مباشر، وهي أبطال الدوريات العربية وتضم أندية الوداد المغربي والترجي التونسي الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السعودي والسد القطري والشرطة العراقي، إلى جانب نادي الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي، ونادي النصر السعودي.
وستُجرى مراسم قرعة البطولة غداً الإثنين في مدينة الرياض، حيث رحبت اللجنة المنظمة بجميع الأندية المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.
وتُقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديا تُقسم على أربع مجموعات بالقرعة، وتشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم اختيار الأندية وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للدول عن شهر ديسمبر 2022، مؤكدةً أنه سيتم عقد ورش عمل لوضع جدولة المباريات اعتبارا من نهاية الشهر الحالي.