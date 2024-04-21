الزمالك يتعادل مع دريمز في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك مع ضيفه دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب.

ويسافر الزمالك لمواجهة دريمز، يوم الأحد المقبل، على ملعب ملعب بابا يارا.

وكانت هذه أول مواجهة بين الزمالك ودريمز.

وخلال 10 مباريات للزمالك في الكونفدرالية فاز المارد الأحمر 6 مرات وتعادل 3 مرات وخسر مرة.

وفي وقت لاحق يلعب في نصف النهائي الآخر نهضة بركان مع اتحاد العاصمة الجزائري.

وسبق أن حقق الزمالك لقب في كأس الكونفدرالية الأفريقية بينما لم يسبق لدريمز أن فاز باللقب.