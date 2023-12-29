هل يرسل شقيقه التوأم للمنتخب؟.. نائب رئيس الاتحاد الألماني يهاجم غوندوغان

وأوضح شافيرت: "من حيث الإمكانات، يمكننا أن نذهب بعيدًا، لكن التطلعات والتوقعات والواقع متباعدة جدًا في الوقت الحالي لدرجة أنه لا يمكن تفسير ذلك على الإطلاق، وبالنسبة لي لا أعتقد أن ذلك يرجع إلى "للتدريب".

وأضاف: "لدي شعور بأن عددًا لا بأس به من اللاعبين الموجودين حاليًا على أرض الملعب يعتقدون أن بإمكانهم الخروج إلى الملعب بنسبة 85% من التزامهم المحتمل، ومن ثم عليك أن تكتشف أن هذا لم يعد كافيًا ضد تركيا والنمسا".

وأتم: "لا أريد حتى أن أتخيل ما سيحدث إذا لعبنا ضد فرنسا أو إنجلترا بهذه الروح، ربما لن نحتاج بعد الآن فقط إلى أولئك الموهوبين للغاية، ولكن أيضًا إلى أولئك الذين هم على استعداد للتشمير عن سواعدهم".

وأكد شافيرت: "أفضل مثال على كيفية القيام بذلك هو ما قدمه فريقنا تحت 17 عامًا عندما فاز بكأس العالم".