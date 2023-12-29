هل يرسل شقيقه التوأم للمنتخب؟.. نائب رئيس الاتحاد الألماني يهاجم غوندوغان
شنَّ رالف أوفي شافيرت نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، هجومًا قويًا على إلكاي غوندوغان لاعب المنتخب الأول بسبب تراجع مستواه مع المانشافت، حيث يرى أن أداء لاعب الوسط مع برشلونة يختلف كثيرًا عما يقدمه مع المنتخب الألماني.
وغوندوغان أحد أهم اللاعبين في خطط تشافي مدرب برشلونة، ووصل إلى النادي الكتالوني، الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، وشارك في جميع المباريات الـ24 التي لعبها البلوغرانا في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.
وقال شافيرت في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "غوندوغان، على سبيل المثال، يلعب بشكل غريب بطريقة رائعة للنادي، ثم يلعب للمنتخب الوطني بحيث يمكن للمرء أن يتساءل: هل أرسل شقيقه التوأم، بموهبة أقل؟ لا أفهم".
وشارك غوندوغان في 73 مباراة مع المنتخب الألماني الأول، وظهر معه لأول مرة في أكتوبر 2011.
ويمر المنتخب الألماني بفترة صعبة وفي سبتمبر الماضي تم استبدال هانس فليك وتعيين جوليان ناغلزمان.
وقبل نحو 6 أشهر على بطولة يورو 2024 قال رالف أوفي: "لدي الكثير من الشكوك بشأن بطولة أوروبا العام المقبل".
وأوضح شافيرت: "من حيث الإمكانات، يمكننا أن نذهب بعيدًا، لكن التطلعات والتوقعات والواقع متباعدة جدًا في الوقت الحالي لدرجة أنه لا يمكن تفسير ذلك على الإطلاق، وبالنسبة لي لا أعتقد أن ذلك يرجع إلى "للتدريب".
وأضاف: "لدي شعور بأن عددًا لا بأس به من اللاعبين الموجودين حاليًا على أرض الملعب يعتقدون أن بإمكانهم الخروج إلى الملعب بنسبة 85% من التزامهم المحتمل، ومن ثم عليك أن تكتشف أن هذا لم يعد كافيًا ضد تركيا والنمسا".
وأتم: "لا أريد حتى أن أتخيل ما سيحدث إذا لعبنا ضد فرنسا أو إنجلترا بهذه الروح، ربما لن نحتاج بعد الآن فقط إلى أولئك الموهوبين للغاية، ولكن أيضًا إلى أولئك الذين هم على استعداد للتشمير عن سواعدهم".
وأكد شافيرت: "أفضل مثال على كيفية القيام بذلك هو ما قدمه فريقنا تحت 17 عامًا عندما فاز بكأس العالم".