أول تعليق من الهلال حول أزمة "الممر الشرفي" من النصر السعودي
علق فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، على مطالبات الكثيرين بضرورة قيام لاعبي النصر بعمل ممر شرفي للاعبي "الزعيم"، في المباراة التي ستجمعهما يوم 17 مايو الجاري، في الجولة الـ32 من منافسات دوري روشن لموسم 2023-24.
وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت، بعد فوزه العريض على الحزم 4-1 في المرحلة 31 من المسابقة.
ووجه الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، تساؤلًا حول إمكانية تنظيم النصر ممرا شرفيا للاعبي الهلال، خلال مباراة الديربي التي تجمع بين الفريقين، يوم الجمعة المقبل.
وقال الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير": "من العادة السنوية أن يُنظم ممر شرفي للفريق المتوج في المباراة التالية بعد حسم اللقب، ولا شيء في ذلك، فهل نشاهد النصر يقدم تلك المبادرة في مباراة الهلال؟".
من جابنه، قال بن نافل، في تصريحاته عقب مباراة الهلال والحزم، مساء السبت: "يستحق جمهور الهلال هذه الفرحة، بعد جهد وموسم شاق، ونسعى لتحقيق كأس الملك".
وعن الممر الشرفي، أشار بن نافل مبتسما: "هذا قرار النصر وليس لي دخل فيه، هذا قرارهم".
وحقق الهلال 4 أرقام قياسية جديدة في تاريخ الدوري، بعد الفوز على الحزم، وهي أعلى عدد نقاط (89)، وأعلى عدد انتصارات (29)، وأعلى عدد أهداف (95)، وأعلى عدد انتصارات متتالية (24).
ويمتلك الهلال فرصة لإكمال الثلاثية المحلية، بعد الفوز بلقبي دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي، فيما ضرب موعدًا مع النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.