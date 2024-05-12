أول تعليق من الهلال حول أزمة "الممر الشرفي" من النصر السعودي

علق فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، على مطالبات الكثيرين بضرورة قيام لاعبي النصر بعمل ممر شرفي للاعبي "الزعيم"، في المباراة التي ستجمعهما يوم 17 مايو الجاري، في الجولة الـ32 من منافسات دوري روشن لموسم 2023-24.

وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت، بعد فوزه العريض على الحزم 4-1 في المرحلة 31 من المسابقة.

ووجه الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، تساؤلًا حول إمكانية تنظيم النصر ممرا شرفيا للاعبي الهلال، خلال مباراة الديربي التي تجمع بين الفريقين، يوم الجمعة المقبل.

وقال الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير": "من العادة السنوية أن يُنظم ممر شرفي للفريق المتوج في المباراة التالية بعد حسم اللقب، ولا شيء في ذلك، فهل نشاهد النصر يقدم تلك المبادرة في مباراة الهلال؟".