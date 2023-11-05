نتائج "كراون جول 2023": خسارة جون سينا.. ورومان رينز يهزم "إل أي نايت" (فيديو)

شهد عرض "كراون جول 2023"، الذي أقيم اليوم السبت في السعودية، العديد من النزالات المثيرة، حيث كان الحدث الأبرز على الإطلاق هو مشاركة جون سينا، حيث نال تحية كبيرة من الجمهور الحاضر في "بوليفارد سيتي".

وتغلب سيث رولينز على درو ماكنتاير ليحافظ على لقب العالم للوزن الثقيل في كراون جول.

كما نجح سولو سيكوا في تفجير أبرز مفاجآت الليلة بتحقيقه الفوز على الأسطورة جون سينا بالتثبيت.