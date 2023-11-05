نتائج "كراون جول 2023": خسارة جون سينا.. ورومان رينز يهزم "إل أي نايت" (فيديو)
نزالات مثيرة شهدها عرض "كراون جول 2023"
شهد عرض "كراون جول 2023"، الذي أقيم اليوم السبت في السعودية، العديد من النزالات المثيرة، حيث كان الحدث الأبرز على الإطلاق هو مشاركة جون سينا، حيث نال تحية كبيرة من الجمهور الحاضر في "بوليفارد سيتي".
وتغلب سيث رولينز على درو ماكنتاير ليحافظ على لقب العالم للوزن الثقيل في كراون جول.
كما نجح سولو سيكوا في تفجير أبرز مفاجآت الليلة بتحقيقه الفوز على الأسطورة جون سينا بالتثبيت.
وفي عرض آخر، فازت بطلة العالم ريا ريبلي بنزال خماسي لتحافظ على لقبها.
كما تغلب كودي رودز على داميان بريست.
وفجر لوغان بول مفاجأة مدوية بعد تغلبه على راي ميستيريو لينتزع لقب الولايات المتحدة.
وفي نزال العرض الرئيس، تغلب بطل WWE يونيفرسال الأوحد رومان رينز على منافسه "إل أي نايت" ليحافظ على لقبه في كراون جول.